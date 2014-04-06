更正-****日韩经济指标预测--4月7日-4月14日****

(4月7日经常帐预估值应为“盈余”6,280亿日圆，而非“赤字”) 以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月7日当周 4月6日(日) 2350 日本外汇储备(亿美元) 3月 -- 12,882 4月7日(一) 0500 日本同时指标(较前月) 2月 -- +2.5 领先指标(较前月) -- +0.5 2350 日本未经季节调整经常账(较上年同期) 2月 -28.3% -- 未经季节调整经常账(亿日圆) 盈余6,280 赤字15,890 4月8日(二) 0500 日本服务业景气判断指数 3月 -- 53.0 2300 韩国失业率 3月 -- 3.9% 4月9日(三) 0300 韩国L货供额(较上年同期) 2月 -- +7.8% 2100 韩国出口物价(较上年同期) 3月 -- -3.6% 进口物价(较上年同期) -- -4.8% 2350 日本银行放贷(较上年同期) 3月 -- +2.2% 2350 日本机械订单(较前月) 2月 -3.0% +13.4% (较上年同期) +17.6% +23.6% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 一周 -- 卖超7,636 外国投资日本股票(亿日圆) -- 买超5,155 4月10日(四) -- 韩国央行利率决议 4月 -- 2.5% 2350 日本企业物价指数(较前月) 3月 +0.1% -0.2% (较上年同期) +1.7% +1.8% 4月11日(五) 暂无重要经济数据公布。 4月14日当周 4月14日(一) 暂无重要经济数据公布。(完)