全球贸易：日本和澳洲将达成贸易协议，削减牛肉和汽车关税--日本媒体

中股业绩：上汽集团一季度净利同比增长4.1%，整车销量增长3%
路透上海4月29日 - 中国最大汽车企业--上汽集团周五晚公布季报，一季度公司实现净利82.6亿元人民币，同比增长4.11%；同期公司实现整车销售165.58万辆，同比增长3.00%。
路透东京4月7日 - 日本媒体报导，日本和澳洲将于周一宣布达成基本贸易协议，削减日本进口牛肉关税，而澳洲取消汽车进口关税。
澳洲总理艾保德周一将于日本首相安倍会面，他周日对记者表示，对两国达成双边协议的前景“抱有希望，但还不能确定”。
日本经济新闻、朝日新闻和读卖新闻都报导，两国领导人将宣布一项协议，其中规定日本将澳洲进口牛肉关税从当前的38.5%调降至20%以下，澳洲则取消进口日本中小型汽车5%的关税。
上述新闻都援引匿名消息人士的话报导。(完) (编译 李爽 审校 石冠兰)
路透上海4月29日 - 中国最大汽车企业--上汽集团周五晚公布季报，一季度公司实现净利82.6亿元人民币，同比增长4.11%；同期公司实现整车销售165.58万辆，同比增长3.00%。
路透上海4月29日 - 中国最大券商--中信证券周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利23.01亿元人民币，同比增长40.18%；公司一季度公允价值变动收益、利息净收入和其他业务收入等成为公司营收增长的主要来源。
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