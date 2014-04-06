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亚洲 | 2014年 4月 7日 星期一 07:07 BJT

全球贸易：日本和澳洲将达成贸易协议，削减牛肉和汽车关税--日本媒体

路透东京4月7日 - 日本媒体报导，日本和澳洲将于周一宣布达成基本贸易协议，削减日本进口牛肉关税，而澳洲取消汽车进口关税。

澳洲总理艾保德周一将于日本首相安倍会面，他周日对记者表示，对两国达成双边协议的前景“抱有希望，但还不能确定”。

日本经济新闻、朝日新闻和读卖新闻都报导，两国领导人将宣布一项协议，其中规定日本将澳洲进口牛肉关税从当前的38.5%调降至20%以下，澳洲则取消进口日本中小型汽车5%的关税。

上述新闻都援引匿名消息人士的话报导。(完) (编译 李爽 审校 石冠兰)
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