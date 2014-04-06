全球贸易：日本和澳洲将达成贸易协议，削减牛肉和汽车关税--日本媒体

路透东京4月7日 - 日本媒体报导，日本和澳洲将于周一宣布达成基本贸易协议，削减日本进口牛肉关税，而澳洲取消汽车进口关税。

澳洲总理艾保德周一将于日本首相安倍会面，他周日对记者表示，对两国达成双边协议的前景“抱有希望，但还不能确定”。