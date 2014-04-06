企业并购：全球两大水泥厂商Lafarge和Holcim已批准合并方案--消息

标题新闻：标普称英国退欧令资金需求“风险加大”，英国外部融资需求为其评等的131个主权国中最大
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Lafarge拒绝置评，也未联系到Holcim发表评论。两家公司可能在期待大股东提供支持。Lafarge超过三分之一的股票由两位投资者持有，这两位投资者都占有董事会席次。
两家公司周五已经发布声明，宣布他们在就合并问题进行深入协商，达成协议将有助于双方削减成本和债务，并更好地应对能源价格大涨和需求趋疲。2008年经济危机以来，能源涨价和需求不振冲击该行业。
此消息推动两家公司股价跳涨至四年高点，并提振整个水泥类股。分析师称，双方若合并，将消除闲置产能，帮助市场整合。
交易可能受到全球竞争监管机构的审查，因为Lafarge和Holcim合并后，将在欧洲和美国占市场主导地位。
据晨星分析师Elizabeth Collins，两家公司在法国、德国、西班牙、捷克、罗马尼亚和塞尔维亚产能巨大且重叠。
分析师还指出，合并后的公司将在加拿大和巴西也占据市场主导地位。
消息人士称，两家公司已经在努力解决可能出现的反垄断疑虑，但未加具体阐述。(完) (编译 李爽 审校 孙茉莉)
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路透约翰内斯堡4月28日 - 南非兰特兑美元周五变动不大，在长周末假期前交投清淡，此间市场大部份时间呈窄幅交投，投资者结清头寸和获利了结。
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