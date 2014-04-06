美国与加拿大经济指标预测--4月7日-4月14日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程： 4月7日当周 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月7日(一) 1900 美国消费者信贷(亿美元) 2月 增加140.9 增加137 4月8日(二) 1130 美国NFIB小企业信心指数 3月 -- 91.40 1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 4月5日当周 -- +3.6% 1215 加拿大房屋开工年率(万户) 3月 19.20 19.21 1230 加拿大建筑许可(较前月) 2月 -2.6% +8.5% 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 4月5日当周 -- +2.3% 4月9日(三) 1100 美国抵押贷款市场指数 4月4日当周 -- 356.7 再融资指数 -- 1,391.3 1400 美国批发(趸售)库存 2月 +0.5% +0.7% 趸售销售 +1.0% -1.8% 4月10日(四) -- 美国ICSC月度连锁店销售 3月 -- +2.7% 1230 加拿大新屋价格(较前月) 2月 +0.1% +0.3% 1230 美国进口价格 3月 +0.2% +0.9% 出口价格 +0.2% +0.6% 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 4月5日当周 32 32.6 四周均值(万人) -- 31.95 续请失业金人数(万人) 3月29日当周 285 283.6 1800 美国联邦预算(亿美元) 3月 赤字780 赤字1,935 4月11日(五) 1230 美国生产者物价指数(PPI)(较前月) 3月终值 +0.1% -0.1% (较上年同期) +1.2% +0.9% 核心PPI(较前月) +0.2% -0.2% (较上年同期) +1.1% +1.1% 1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 4月初值 81.0 80.0 现况指数 96.3 95.7 预期指数 71.4 70.0 1430 美国ECRI经济领先指标 4月4日当周 -- 133.6 4月14日当周 4月14日(一) 1230 美国零售销售(较前月) 3月 +0.8% +0.3% 扣除汽车零售销售(较前月) +0.4% +0.3% 1400 美国企业库存 2月 +0.5% +0.4% (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西 兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 王翔琼；审校 张荻)