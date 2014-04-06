《美国上市公司业绩公布日程表》--4月7日至4月14日

中股业绩：上汽集团一季度净利同比增长4.1%，整车销量增长3%
路透上海4月29日 - 中国最大汽车企业--上汽集团周五晚公布季报，一季度公司实现净利82.6亿元人民币，同比增长4.11%；同期公司实现整车销售165.58万辆，同比增长3.00%。
汤森路透4月4日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司。每股盈余(EPS)单位为美元。
公布时间 业绩季度及公司名称 代码 预估 预估值 上年同期
EPS 数目 EPS
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4月 8日 AMC Q1 2014 美铝(Alcoa Inc.) 0.05 18 0.11
4月 9日 AMC Q4 2013 Bed Bath & Beyond Inc. 1.60 24 1.68
4月 9日 BMO Q4 2014 Constellation Brands, Inc. 0.76 10 0.47
4月10日 BMO Q2 2014 Family Dollar 0.91 27 1.21
4月11日 11:00 Q1 2014 Fastenal 0.38 13 0.37
4月11日 11:00 Q1 2014 摩根大通(JPMorgan Chase & Co.) 1.41 26 1.59
4月11日 12:00 Q1 2014 富国(Wells Fargo) 0.96 30 0.92
4月14日 BMO Q1 2014 花旗(Citigroup Inc.) 1.16 26 1.23
如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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路透上海4月29日 - 中国最大汽车企业--上汽集团周五晚公布季报，一季度公司实现净利82.6亿元人民币，同比增长4.11%；同期公司实现整车销售165.58万辆，同比增长3.00%。
路透上海4月29日 - 中国最大券商--中信证券周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利23.01亿元人民币，同比增长40.18%；公司一季度公允价值变动收益、利息净收入和其他业务收入等成为公司营收增长的主要来源。
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