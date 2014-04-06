英国经济：英国企业财务长的风险意愿触及纪录高位--调查

中股业绩：上汽集团一季度净利同比增长4.1%，整车销量增长3%
路透上海4月29日 - 中国最大汽车企业--上汽集团周五晚公布季报，一季度公司实现净利82.6亿元人民币，同比增长4.11%；同期公司实现整车销售165.58万辆，同比增长3.00%。
路透伦敦4月7日 - 一份调查周一显示，英国企业首席财务官(CFO)的支出意愿增加，这对于希望企业投资增长的政策制定者而言是好消息。
根据德勤(众信，Deloitte)的调查显示，今年第一季CFO的风险意愿增至2007年该调查开始以来最高水平，是一年前水平的两倍。
调查显示，随着财务状况好转，对经济的不确定感大幅下滑。此次调查访问了126位CFO，其中许多来自大企业。
德勤首席经济学家Ian Stewart指出，“宽松的货币政策和有利的融资条件为英国大企业创造了资本充裕的环境。”
“CFO们可能在明年启用资本来为扩张融资。”
81%的受访CFO预计，英国企业在未来12个月将招聘更多雇员，80%认为资本支出将增加，36%预计将出现更多的可自由支配开支，这是三年半来的最高水平。
本次调查是在3月6日至24日之间进行的。(完) (编译 石冠兰 审校 孙茉莉)
路透上海4月29日 - 中国最大汽车企业--上汽集团周五晚公布季报，一季度公司实现净利82.6亿元人民币，同比增长4.11%；同期公司实现整车销售165.58万辆，同比增长3.00%。
路透上海4月29日 - 中国最大券商--中信证券周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利23.01亿元人民币，同比增长40.18%；公司一季度公允价值变动收益、利息净收入和其他业务收入等成为公司营收增长的主要来源。
汤森路透股价上涨4.0%，至62.03加元，此前公司公布好于预期的第一季业绩，且确认其财测，称公司各项业务的业绩都在改善。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)