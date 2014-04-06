英国经济：英国企业财务长的风险意愿触及纪录高位--调查

路透伦敦4月7日 - 一份调查周一显示，英国企业首席财务官(CFO)的支出意愿增加，这对于希望企业投资增长的政策制定者而言是好消息。

根据德勤(众信，Deloitte)的调查显示，今年第一季CFO的风险意愿增至2007年该调查开始以来最高水平，是一年前水平的两倍。

调查显示，随着财务状况好转，对经济的不确定感大幅下滑。此次调查访问了126位CFO，其中许多来自大企业。

德勤首席经济学家Ian Stewart指出，“宽松的货币政策和有利的融资条件为英国大企业创造了资本充裕的环境。”

“CFO们可能在明年启用资本来为扩张融资。”

81%的受访CFO预计，英国企业在未来12个月将招聘更多雇员，80%认为资本支出将增加，36%预计将出现更多的可自由支配开支，这是三年半来的最高水平。