英国经济：企业未来12个月料将增加聘雇和投资--德勤调查

路透伦敦4月7日 - 一份对企业财务主管的访问调查周一显示，英国企业计划在未来12个月增加聘雇和投资，即便近期经济数据显示经济成长可能放缓。

德勤(众信) 访问数名首席财务官(CFO)得出的季度调查结果显示，81%的受访者预期英国企业将增聘雇员，80%预计资本支出将增加，95%则预计企业会进行更多并购交易。

本次调查是在3月6-24日期间进行，有126名回复者，其中包括富时100指数 中逾25%主要成分企业的CFO。他们表示，企业的风险偏好正在上升。

然而，近期采购经理人指数(PMI)调查表明，服务业和制造业成长均放缓。2013年这些部门扩张幅度大于预期。

德勤首席分析师Ian Stewart称，CFO们愈发认为，英国和欧美等发达市场的经济成长是他们开展企业投资计划的主要动力。

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