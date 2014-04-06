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亚洲 | 2014年 4月 7日 星期一 07:47 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆：三角形趋势线预示再次下跌

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* 自12月27日以来高位连结的趋势线所形成的三角形态，导致再次下跌

* 50日移动均线/下移的趋势线落在140.6，可能测试该水准

* 在12月高位上方欠缺长期阻力位--涨势可能迅速

* 技术图型：link.reuters.com/quj38v。 (完)

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