《汇市简讯》澳元兑新西兰元盘初回落，因新西兰元/美元升破0.86

中股业绩：上汽集团一季度净利同比增长4.1%，整车销量增长3%
路透上海4月29日 - 中国最大汽车企业--上汽集团周五晚公布季报，一季度公司实现净利82.6亿元人民币，同比增长4.11%；同期公司实现整车销售165.58万辆，同比增长3.00%。
2336GMT
* 新西兰元兑美元早盘已攻克周五纽约盘高位0.8604
* 新西兰元兑美元报0.8610，上周的修正似乎已结束
* 澳元兑新西兰元因此处于守势，并跌至1.0785
* 澳元兑新西兰元今日盘初处在1.0830上方，但买家可能低接
* 新西兰元兑美元技术面显示盘整(link.reuters.com/cuj38v)(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
汇市主要消息预告 汇市技术面解析
全球汇市报导 汇率路透调查
所有外汇新闻 指标利率一览
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
英镑报导 澳元、新西兰元报导
加元报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 拉美货币报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 戴素萍 审校 李爽)
路透上海4月29日 - 中国最大汽车企业--上汽集团周五晚公布季报，一季度公司实现净利82.6亿元人民币，同比增长4.11%；同期公司实现整车销售165.58万辆，同比增长3.00%。
路透上海4月29日 - 中国最大券商--中信证券周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利23.01亿元人民币，同比增长40.18%；公司一季度公允价值变动收益、利息净收入和其他业务收入等成为公司营收增长的主要来源。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选