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亚洲 | 2014年 4月 7日 星期一 07:57 BJT

《汇市简讯》澳元兑新西兰元盘初回落，因新西兰元/美元升破0.86

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* 新西兰元兑美元早盘已攻克周五纽约盘高位0.8604

* 新西兰元兑美元报0.8610，上周的修正似乎已结束

* 澳元兑新西兰元因此处于守势，并跌至1.0785

* 澳元兑新西兰元今日盘初处在1.0830上方，但买家可能低接

* 新西兰元兑美元技术面显示盘整(link.reuters.com/cuj38v)(完)

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