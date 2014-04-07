《香港报摘》--经济日报4月7日

* 头版头条：

--中国首季经济增长数据将于本月中出炉，港股升势渐露疲态，有基金认为在中央政策有更大宽松之前，大市短期难有突破。

* 其他：

--港交所 旗下人民币期货今日起引入夜市时段，港交所环球市场科客户业务发展及定息产品及货币发展主管俞泰硕称，未来拟推出人民币期权和合约价值低至1万美元人民币期货合约，惟现暂未有时间表。

--截至上周五香港共有13家银行人民币定期存款息率调高至3厘或以上，其中恒生 、花旗 及渣打 最低存款额只需2万元，惟恒生和花旗须为以港元兑换为人民币。

--有线电视 就免费电视牌照续期向通讯局提交书面意见指出，虽然今年底有机会踏入免费电视市场，但关注市场竞争者在使用无线电频谱上并不对等，促政府重新检视无线电频谱分配。

--手机游戏股新加坡IGG 主打游戏“城堡争霸”将藉微信登陆内地市场，公司首席运营官许元接受专访时称，中国收入占比有望达双位数，玩家有望翻倍。（完）

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