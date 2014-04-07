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亚洲 | 2014年 4月 7日 星期一 08:08 BJT

《汇市简讯》英镑兑美元：高位连续四日下移带来压力

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* 周末消息面清淡，亚洲盘初在窄幅区间交投，纽约盘收跌0.12%

* 周五数据展现韧性

* 五日、10日及20日移动均线相互矛盾，波林格和动能指标中性

* 形态暗示在61.8%费波纳奇回档位1.6684下方盘整

* 纽约盘1.6555/1.6606区间是初步支撑／阻力位

* 技术图型：link.reuters.com/fyj38v(完)

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