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亚洲 | 2014年 4月 7日 星期一 08:16 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--4月7日-4月14日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间
。

 日期    时间   国家   规模       发行细节
 4/7     1350   法国              标售国库券(BTF)
                                  
 4/7            日本              六个月期贴现国库券
 4/8            美国              三年期公债
 4/8            英国              通膨保值公债
 4/9            日本              提高流动性标售
 4/9            美国              10年期公债
 4/9            德国   40亿欧元   两年期联邦债券
                                  
 4/10           美国              30年期公债
 4/10           西班              标售六个月和12个月期国库券
                牙                
 4/10           日本              三个月期贴现国库券
 4/10           意大              债券标售
                利                
 4/11           日本              30年期公债
 4/11           日本              两个月期贴现国库券
 4/11           意大              中长期债券
                利                
 4/14    1350   法国              标售国库券(BTF)
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
        
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  [D/DIAR
YCN]
    美债每日展望          欧元区公债市场        [GVD/EU
RCN]
    美国现货公债          英国公债市场              [GB
/CN]
    日本公债市场           中国债市                  [CN
/CN]
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CEN-
CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     <0#EUB
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 (编译 王兴亚；审校 李爽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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