《全球主要国家债券发行预告》--4月7日-4月14日

台湾债市：五年券发行前交易殖利率早盘狭幅整理，静待标债变数厘清
路透台北4月17日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周一早盘暂在0.72%附近狭幅整理，交投较显清淡，静待明日标债变数厘清。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间 。 日期 时间 国家 规模 发行细节 4/7 1350 法国 标售国库券(BTF) 4/7 日本 六个月期贴现国库券 4/8 美国 三年期公债 4/8 英国 通膨保值公债 4/9 日本 提高流动性标售 4/9 美国 10年期公债 4/9 德国 40亿欧元 两年期联邦债券 4/10 美国 30年期公债 4/10 西班 标售六个月和12个月期国库券 牙 4/10 日本 三个月期贴现国库券 4/10 意大 债券标售 利 4/11 日本 30年期公债 4/11 日本 两个月期贴现国库券 4/11 意大 中长期债券 利 4/14 1350 法国 标售国库券(BTF) 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DIAR YCN] 美债每日展望 欧元区公债市场 [GVD/EU RCN] 美国现货公债 英国公债市场 [GB /CN] 日本公债市场 中国债市 [CN /CN] 台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN- CMN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#EUB MK=> (编译 王兴亚；审校 李爽)
路透台北4月17日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周一早盘暂在0.72%附近狭幅整理，交投较显清淡，静待明日标债变数厘清。
路透北京4月17日 - 以下是中国国家统计局最新公布的题为“2017年1-3月份全国房地产开发投资和销售情况”的新闻稿全文：
路透4月17日 - 受困铝业生厂商中国宏桥集团去年6月的7亿美元联贷获得债权银行豁免，让该公司有更多时间公布财报，股票也可以继续停牌。