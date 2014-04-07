金砖国家：4月4日股汇市收盘纵览

路透4月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月4日(周五)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 微涨0.02%，报1,002.04点。

中国股市：沪综指收盘上涨，投资者尝试配置低估值周期股

中国汇市：人民币即期续收贬，市场对外贸和外汇占款看法存分歧

香港股市：恒生指数收低，受科技股及腾讯跌势拖累

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拉美股市：上涨，因美国非农就业数据公布后，投资者对于美国升息早于预期的担心有所缓解。MSCI明晟拉美指数 扳回之前跌势，终盘收高0.72%，报3,225.38点。巴西股市Bovespa指数 触及一年高位52,288.24点，不过当日仍收低0.63%，收报51,081.78点。

拉美汇市：拉美货币全线上涨，因非农就业数据缓解美国提前升息忧虑

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南非股市：小幅反弹，追随全球市场因美国非农就业报告而取得的涨势。指标Top-40绩优股指数 收高0.22%报43,537.43点，综合指数 涨0.24%收报48,347.75点，两指数距离近期创下的纪录高位均只有咫尺之遥。

南非汇市：兰特兑美元触及三个月高位，因美国就业数据略逊市场预期

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印度股市：下跌，BSE指数录得一个月来最大跌幅，连续第二日收低，继续远离前日创下的纪录高位，因投资者削减Reliance Industries等绩优股的仓位。由于印度将在周一开始为期五周的选举，且收盘后将要公布的美国就业数据可能影响市况，因此在市场近期大幅上涨后谨慎心态开始出现。BSE指数 跌0.66%，报22,359.50点，为3月3日以来最大日跌幅，全周收高0.09%。NSE指数 下跌0.62%，至6,694.35点，全周微跌0.02%。

印度汇市：盘中大部分时间走软，因国内股市回落，且美国就业数据公布前市场心态谨慎，不过美元缺乏大量买需，且尾盘外资银行抛售美元，帮助卢比上涨。卢比兑美元 收在60.08/09，上日收盘价为60.1650/1750。盘中一度触及60.3925，为3月25日以来最弱水准。

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俄罗斯股市：MSCI明晟俄罗斯指数 上扬2.11%收报676.21点。指标RTS指数 收高1.92%，报1,233.93点。