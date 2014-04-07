集团并购：台湾鸿海集团有意以640亿台币买下中嘉网路--报载

台湾债市：五年券发行前交易殖利率早盘狭幅整理，静待标债变数厘清
路透台北4月17日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周一早盘暂在0.72%附近狭幅整理，交投较显清淡，静待明日标债变数厘清。
路透台北4月7日 - 台湾经济日报周一报导，鸿海 集团近期积极与台湾最大有线电视业者中嘉网路大股东安博凯(MBK)接触，有意以639-648亿台币收购安博凯持有的中嘉全数股权。
经济日报称，鸿海也藉此补足固网版图，并强化其和台湾大 在行动网路及固网合作，两强携手杠上数位汇流巨龙中华电信 。
经济日报表示，鸿海、中嘉、安博凯昨（6）日对相关传闻都不予置评，台湾大也未回应此事。但据了解，台湾大新任总经理郑俊卿上任之后，已经与鸿海集团副总裁吕芳铭碰面洽谈合作事宜。
路透尚未能取得鸿海对此回应。
经济日报援引郑俊卿昨天表示，目前台湾大与鸿海合作700MHz的智慧手机将在6、7月时推出。至于后制网路及其他合作计画，仍在持续洽谈中。
业界分析，鸿海标得4G执照，同时投资台湾智慧光网，抢进台北市智慧光纤网路，若进一步吃下中嘉多数股权，将补足固网版图，未来可全方位与台湾大强化在4G及固网合作，携手对抗中华电信。(完) (记者 高洁如; 审校 詹静宜)
路透台北4月17日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周一早盘暂在0.72%附近狭幅整理，交投较显清淡，静待明日标债变数厘清。
路透北京4月17日 - 以下是中国国家统计局最新公布的题为“2017年1-3月份全国房地产开发投资和销售情况”的新闻稿全文：
(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观 点) 撰稿 王涛 路透新加坡4月17日 - 布兰特原油 可能重新测试每桶56.33美 元的阻力位，因自4月12日高位的跌势可能是暂时的。 图表：http://tmsnrt.rs/2prvJw4 这一跌势被归为始于1月3日高位58.37下跌的趋势线回调。该回调可 能过度。在4月11日低位55.45美元左右可能已经基本完成。 在日线图中，油价目标为重要阻力位57.43美元，这是始于2016年4月 2日低点41.51美元一波大浪(C浪)的61.8%费波纳奇预估水位。 图表：http://tmsnrt.rs/2pnNWgL 跌破55.45美元(参见第一个图表)，可能跌至55.06美元，为从58.37 美元跌至3月22日低位49.71跌势的61.8%费波纳奇回档技术位。 本报导中文版本，请点击 。(完) (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨