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货币新闻 | 2014年 4月 7日 星期一 08:21 BJT

集团并购：台湾鸿海集团有意以640亿台币买下中嘉网路--报载

路透台北4月7日 - 台湾经济日报周一报导，鸿海 集团近期积极与台湾最大有线电视业者中嘉网路大股东安博凯(MBK)接触，有意以639-648亿台币收购安博凯持有的中嘉全数股权。

经济日报称，鸿海也藉此补足固网版图，并强化其和台湾大 在行动网路及固网合作，两强携手杠上数位汇流巨龙中华电信 。

经济日报表示，鸿海、中嘉、安博凯昨（6）日对相关传闻都不予置评，台湾大也未回应此事。但据了解，台湾大新任总经理郑俊卿上任之后，已经与鸿海集团副总裁吕芳铭碰面洽谈合作事宜。

路透尚未能取得鸿海对此回应。

经济日报援引郑俊卿昨天表示，目前台湾大与鸿海合作700MHz的智慧手机将在6、7月时推出。至于后制网路及其他合作计画，仍在持续洽谈中。

业界分析，鸿海标得4G执照，同时投资台湾智慧光网，抢进台北市智慧光纤网路，若进一步吃下中嘉多数股权，将补足固网版图，未来可全方位与台湾大强化在4G及固网合作，携手对抗中华电信。(完) (记者 高洁如; 审校 詹静宜)
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