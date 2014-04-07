《新兴市场重要经济事件预告》--4月7日-4月14日

台湾债市：五年券发行前交易殖利率早盘狭幅整理，静待标债变数厘清
路透台北4月17日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周一早盘暂在0.72%附近狭幅整理，交投较显清淡，静待明日标债变数厘清。
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4月7日(一)
暂无重要经济事件。
4月8日(二)
华盛顿--国际货币基金组织(IMF)就“应对向正常化的‘转变’-对财政政策的意义”举行研讨会。IMF第一副总裁利普顿发表主旨演讲。
华盛顿--IMF举行关于”世界经济前景“的记者会，IMF经济顾问兼研究部主管布兰查德(Olivier Blanchard)参加。
布达佩斯--匈牙利央行召开货币委员会会议。
雅加达--印尼央行举行理事会会议。
4月9日(三)
圣保罗--英国财政大臣欧思邦访问巴西。
华盛顿--贝塔斯曼基金会(Bertelsmann Foundation)会议(至4月10日)。世界银行行长金墉、墨西哥央行总裁卡斯腾斯和白宫经济顾问委员会主席福尔曼将出席。
萨格勒布--克罗地亚央行举行委员会会议。
4月10日(四)
华盛顿--IMF举行研讨会，议题为”非洲的崛起：有利于经济持续及包容性成长的政策”。IMF副总裁朱民发表主旨演讲。
利马--秘鲁央行举行利率政策会议。
首尔--韩国央行举行货币政策委员会会议。
贝尔格莱德--塞尔维亚央行执委会会议。
华盛顿--IMF总裁拉加德出席IMF举办的“全球经济”讨论会。
4月11日(五)
华盛顿--IMF和世界银行集团举行2014年春季会议(至4月13日)。
4月14日(一)
暂无重要经济事件。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 戴素萍 审校 张荻)
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