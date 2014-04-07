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亚洲 | 2014年 4月 7日 星期一 08:41 BJT

《香港报摘》--信报4月7日

* 头版头条：

--港交所 今天起加入人民币期货市交易时段。

* 其他：

--安永会计师事务所高级合伙人包凯称，阿里巴巴IPO-ALIB.N旗下理财计划“余额宝”应如其他银行一样被纳入存款准备金和资本储备管理范围，以减低投资者风险。

--液晶显示产品制造商精电国际 行政总裁蔡东豪称，日圆贬值对公司盈利的影响将逐步消除，取而代之的增长动力来自汽车显示屏业务，因欧洲市场中高档汽车生产稳定。

--渣打 就出售其黎巴嫩零售银行业务予Cedrus Invest Bank的谈判，包括作价、税务及其他技术问题已有定案，惟员工赔偿问题仍未解决，令交易受到拖延。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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