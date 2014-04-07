《香港报摘》--信报4月7日

台湾债市：五年券发行前交易殖利率早盘狭幅整理，静待标债变数厘清
路透台北4月17日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周一早盘暂在0.72%附近狭幅整理，交投较显清淡，静待明日标债变数厘清。
* 头版头条：
--港交所 今天起加入人民币期货市交易时段。
* 其他：
--安永会计师事务所高级合伙人包凯称，阿里巴巴IPO-ALIB.N旗下理财计划“余额宝”应如其他银行一样被纳入存款准备金和资本储备管理范围，以减低投资者风险。
--液晶显示产品制造商精电国际 行政总裁蔡东豪称，日圆贬值对公司盈利的影响将逐步消除，取而代之的增长动力来自汽车显示屏业务，因欧洲市场中高档汽车生产稳定。
--渣打 就出售其黎巴嫩零售银行业务予Cedrus Invest Bank的谈判，包括作价、税务及其他技术问题已有定案，惟员工赔偿问题仍未解决，令交易受到拖延。（完）
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路透台北4月17日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周一早盘暂在0.72%附近狭幅整理，交投较显清淡，静待明日标债变数厘清。
路透北京4月17日 - 以下是中国国家统计局最新公布的题为“2017年1-3月份全国房地产开发投资和销售情况”的新闻稿全文：
路透4月17日 - 受困铝业生厂商中国宏桥集团去年6月的7亿美元联贷获得债权银行豁免，让该公司有更多时间公布财报，股票也可以继续停牌。