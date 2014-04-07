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亚洲 | 2014年 4月 7日 星期一 08:21 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--4月7日

路透香港4月7日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周五收市价的比较。(1美元=7.7564港元<HKD=
 >)
                                                                                          
 美股道琼工业指数      周五收低159.84点，或0.96%，报16,412.71点。因Netflix和TripAdvisor等
 动能股连续第二天遭到大举抛售，投资人对动能股后市还会跌多少感到不安。               
                                                                                          
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       155.680    2.10      28858            12.075       0.46
 中国铝业                       9.010    0.78      29135             2.795      -0.16
 中国移动                      45.630   -1.00     207678            70.785      -0.44
 中国人寿                      42.240    0.28      40803            21.842      -0.04
 中石油                       112.300    1.67      54185             8.710       0.24
 中石化                        89.490    0.01      35429             6.941       0.02
 汇丰控股                      50.820   -0.41    1705650            78.836      -0.40
 中电信                        45.330   -0.22      25571             3.516       0.46
 中国联通                      13.310    2.31     166850            10.324       0.04
 兖州煤业                       7.570    0.40      53485             5.872      -1.65
 华能国际                      39.530    0.92      14908             7.665       0.33
 南方航空                      16.270    0.06       3268             2.524       0.96
 东方航空                      16.770   -0.36       5457             2.601      -0.33
 中芯国际                       3.940   -1.50      29406             0.611      -1.42（完
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