《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--4月7日

路透香港4月7日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周五收市价的比较。(1美元=7.7564港元<HKD= >) 美股道琼工业指数 周五收低159.84点，或0.96%，报16,412.71点。因Netflix和TripAdvisor等 动能股连续第二天遭到大举抛售，投资人对动能股后市还会跌多少感到不安。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 155.680 2.10 28858 12.075 0.46 中国铝业 9.010 0.78 29135 2.795 -0.16 中国移动 45.630 -1.00 207678 70.785 -0.44 中国人寿 42.240 0.28 40803 21.842 -0.04 中石油 112.300 1.67 54185 8.710 0.24 中石化 89.490 0.01 35429 6.941 0.02 汇丰控股 50.820 -0.41 1705650 78.836 -0.40 中电信 45.330 -0.22 25571 3.516 0.46 中国联通 13.310 2.31 166850 10.324 0.04 兖州煤业 7.570 0.40 53485 5.872 -1.65 华能国际 39.530 0.92 14908 7.665 0.33 南方航空 16.270 0.06 3268 2.524 0.96 东方航空 16.770 -0.36 5457 2.601 -0.33 中芯国际 3.940 -1.50 29406 0.611 -1.42（完 ）