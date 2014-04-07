《全球汇市》美元和欧元疲软，商品货币领涨

美元兑日圆 自两个半月高点104.13日圆回落，最新报103.36。美元兑澳元 、新西兰元 和加元 等商品货币亦下滑。

不过，美元表现仅稍逊于欧元，在一则报导提高了欧洲央行推出购债刺激措施的可能性后，欧元承压。

德国法兰克福汇报周五报导，欧洲央行通过建模探讨了购买1万亿欧元资产避免通缩的效果，此前一天欧洲央行总裁曾表示，有可能需要采取激进的政策。

欧元兑日圆 下跌至一周低点141.30日圆，欧元兑澳元 亦滑落至四个半月低位1.4689澳元。欧元兑美元 报在1.3697美元，小幅脱离五周低点1.3672。

亚洲市场周一交投料清淡，影响市场的经济面消息很少。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3698 1.3702 -0.03 -0.34 1.3745

美元/日圆 103.25 103.28 -0.03 -1.95 105.30

欧元/日圆 141.45 141.51 -0.04 -2.27 144.73

美元/瑞郎 0.8917 0.8924 -0.08 -0.12 0.8928

英镑/美元 1.6572 1.6578 -0.04 +0.10 1.6556

美元/加元 1.0975 1.0978 -0.03 +3.34 1.0620

澳元/美元 0.9288 0.9291 -0.03 +4.21 0.8913

新西兰元/美元 0.8603 0.8597 +0.07 +4.84 0.8206

澳元/日圆 95.910 95.960 -0.05 +2.19 93.850

新西兰元/日圆 88.810 88.790 +0.02 +2.78 86.410

英镑/日圆 171.12 171.22 -0.06 -1.84 174.33

澳元/新西兰元 1.0791 1.0801 -0.09 -0.53 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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