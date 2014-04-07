《全球重要经济事件一览表》--4月7日-4月14日

(除特别说明外，均为GMT时间)

4月7日(一)

洛杉矶--美国圣路易斯联储总裁布拉德在南加州大学马歇尔商学院举办的第27届亚太企业前景会议上，就美国经济和货币政策发表讲话(1545)。

伦敦--欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许就监管发表讲话(0830)。

阿姆斯特丹--德国央行总裁魏德曼发表演说，主题为“作为稳定性联盟的货币联盟”(1030)。

布鲁塞尔--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在欧洲议会的经济与货币事务委员会提交央行2013年报告(1300)。

东京--日本央行召开货币政策会议(至4月8日)。

挪威布伟岛--挪威财长Siv Jensen对国外媒体人士讲话(0700)。

4月8日(二)

费城--美国费城联邦储备银行总裁普洛瑟在由费城联储主持的“提升金融监管审慎标准”会议上讲话(1845)。

华盛顿--美联储理事会举行公开会议，讨论补充杠杆率的规则制定问题(2000)。

罗切斯特--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔在罗切斯特商会上发表题为“货币政策和经济状况”的讲话(1730)。

奥斯陆--挪威财长Siv Jensen出席由挪威行业游说团体举办的会议(0700)。

斯德哥尔摩--瑞典央行举行货币政策会议(至4月9日)。

4月9日(三)

圣保罗--英国财政大臣欧思邦访问巴西。

华盛顿--巴德学院Levy学会第23届Hyman Philip Minsky会议(至4月10日)。与会演讲者包括：美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯、纽约联邦储备银行总裁杜德利、美联储理事塔鲁洛、欧洲央行副总裁冈斯坦西欧等。

华盛顿--欧洲央行执委科尔参加由约翰霍普金斯大学的Nitze 高级国际研究学院(SAIS)所主办的研讨会(1400)。

华盛顿--欧洲央行执委科尔在由IMF主办的研讨会上，参加小组讨论，议题为在全球相互依存下的资金监管。

伦敦--英国央行举行货币政策会议(至4月10日)

华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)将公布3月利率会议纪录(1800)。

柏林--欧洲央行执委劳滕施莱格(Sabine Lautenschlaeger)在德国银行业会议上参加小组讨论(0945)。

斯德哥尔摩--瑞典央行宣布利率决议(0730)。

4月10日(四)

华盛顿--美国财长杰克卢参加贝塔斯曼基金会举行的会议，主题为“一个失衡的世界：政治太多，主意太少”(1230)。

日本冈山--日本央行审议委员宫尾龙藏会见当地企业领袖(0130)。

伦敦--英国央行宣布利率决议。

4月11日(五)

多伦多--安大略省财政部长Charles Sousa在多伦多洲际酒店发表演讲(1600)。

东京--日本央行公布3月政策会议记录(2350)。

4月13日(日)

华盛顿--欧洲央行执委科尔出席国际货币基金组织(IMF)主办的“新常态下的货币政策”会议，参加主题为“正常时期央行是否应继续盯住长期债券收益率”的小组讨论(1930)。

4月14日(一)

暂无重要经济事件。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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