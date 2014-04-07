《台湾报摘》--工商时报、经济日报4月7日

*工商时报：

--金融圈人士指出，金管会金检国内TMU业务前七大银行后，已拟妥未来监理全体国银TMU业务相关腹案，要求银行必须将TMU业务承作概况，特别是非避险的选择权及避险业务两者的承作量、比重、承作对象向董事会报告。

--逾15亿美元（约450亿新台币元）联贷商机将在第二季出笼。金融圈人士透露，除了纬创 筹组8.5亿美元应收帐款联贷案，包括光宝 、长荣、远东集团等跨领域的国内大型企业集团都有联贷商机浮上台面，规模合计超过15亿美元。

--国发会连日来针对召开经贸国是会议，已研拟二十人顾问小组名单，不排除延揽包括台积电 董事长张忠谋、宏基 董座施振荣等社会贤达公正人士，工商团体代表例如工总理事长许胜雄等，江宜桦院长拍板后就会立即召开预备会议。

--在旗舰机种M8、中价机种Desire 816开卖带动下，外界预期，宏达电 今日公布的3月营收，可望顺利飞越170亿台币、甚至不排除挑战180亿元，比最低点2月营收大增逾百亿台币。

*经济日报：

--金管会拟开放资产逾3,000万台币的自然人及资产逾5,000万元的法人，投资专业板宝岛债，预估受惠的大户逾30万人，此举有助降低发行成本、吸引更多台商回台发债，加速打造台湾成为人民币离岸中心。

--永丰银行董事长邱正雄指出，永丰银要打亚洲盃、发展为亚洲区域性指标银行，将采取多步骤与方向，包括越南据点的扩张；香港、澳门分行整合与强化；透过与策略伙伴大陆中国工商银行的联行关系，深耕亚洲市场；还有就是直接到重点地区增设子行、分行。

--业界传出，大陆触控面板龙头欧菲光 为确保日后面板供货无虞，并达成一条龙布局，有意认购彩晶 私募，最多可能斥资30余亿台币，取得彩晶约一成股权，透过两岸紧密合作，开启触控产业新营运模式，并就近深化与华硕、仁宝及宏达电等台厂合作。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。