国际油市：美国原油下跌，利比亚叛军和政府就终止油港封锁达成协议

台湾债市：五年券发行前交易殖利率早盘狭幅整理，静待标债变数厘清
路透台北4月17日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周一早盘暂在0.72%附近狭幅整理，交投较显清淡，静待明日标债变数厘清。
占领着四座东部石油港口的利比亚反叛人士周日与政府达成协议，将结束对油港的封锁。这些港口重开或将每日出口量增至约60万桶，并推动该国石油日产量从当前的大约15万桶提升，但仍远低于去年7月时140万桶的水准。
但乌克兰持续不断的地缘政治紧张局势仍令油市感到担忧。乌克兰是俄罗斯天然气输往欧洲的一条主要线路。
俄罗斯Gazprom 旗下石油分支的执行长表示，该公司尚未受到西方制裁俄罗斯的影响，但已准备好在需要时停止在合约中以美元计价，并将石油卖给亚洲买家。
美国雇主上月积极招聘，工人投入工时也在增加，这是迄今美国经济突破寒冬束缚的最强劲迹象。另外，上月失业率保持在五年低位附近，尽管美国人涌入就业市场找工作，这也显示出美国经济的稳健。 (完)
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产油国官方售价英文原文 (编译/审校 王冠中/徐文焰/张荻)
路透台北4月17日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周一早盘暂在0.72%附近狭幅整理，交投较显清淡，静待明日标债变数厘清。
路透北京4月17日 - 以下是中国国家统计局最新公布的题为“2017年1-3月份全国房地产开发投资和销售情况”的新闻稿全文：
(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观 点) 撰稿 王涛 路透新加坡4月17日 - 布兰特原油 可能重新测试每桶56.33美 元的阻力位，因自4月12日高位的跌势可能是暂时的。 图表：http://tmsnrt.rs/2prvJw4 这一跌势被归为始于1月3日高位58.37下跌的趋势线回调。该回调可 能过度。在4月11日低位55.45美元左右可能已经基本完成。 在日线图中，油价目标为重要阻力位57.43美元，这是始于2016年4月 2日低点41.51美元一波大浪(C浪)的61.8%费波纳奇预估水位。 图表：http://tmsnrt.rs/2pnNWgL 跌破55.45美元(参见第一个图表)，可能跌至55.06美元，为从58.37 美元跌至3月22日低位49.71跌势的61.8%费波纳奇回档技术位。 本报导中文版本，请点击 。(完) (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨