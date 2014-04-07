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货币新闻 | 2014年 4月 7日 星期一 09:01 BJT

国际油市：美国原油下跌，利比亚叛军和政府就终止油港封锁达成协议

占领着四座东部石油港口的利比亚反叛人士周日与政府达成协议，将结束对油港的封锁。这些港口重开或将每日出口量增至约60万桶，并推动该国石油日产量从当前的大约15万桶提升，但仍远低于去年7月时140万桶的水准。

但乌克兰持续不断的地缘政治紧张局势仍令油市感到担忧。乌克兰是俄罗斯天然气输往欧洲的一条主要线路。

俄罗斯Gazprom 旗下石油分支的执行长表示，该公司尚未受到西方制裁俄罗斯的影响，但已准备好在需要时停止在合约中以美元计价，并将石油卖给亚洲买家。

美国雇主上月积极招聘，工人投入工时也在增加，这是迄今美国经济突破寒冬束缚的最强劲迹象。另外，上月失业率保持在五年低位附近，尽管美国人涌入就业市场找工作，这也显示出美国经济的稳健。 (完)

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产油国官方售价英文原文 (编译/审校 王冠中/徐文焰/张荻)
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