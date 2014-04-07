中国金属：套利窗口或将打开，中国料增加锡出口

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**出口契机？**

根据官方贸易数据，中国1月和2月仅出口了98吨锡。中国云南锡业股份有限公司 是全球最大的锡生产商。

但因LME锡价已经比不含10%出口税的国内价格要高，3月中国锡出口料将增加。

交易商们表示，中国生产商可找到一些途径来避免缴纳出口税，比如出口锡锭以外其他形式的产品，或是利用与加工处理有关的其他规定。

“如果市场对锡有需求，那么这种金属或许就能以海关允许的形式或形状进行出口，”这位驻中国的交易员称。

中国对进口精矿的生产商免征精炼金属制品的出口关税，以帮助抵消与全球价格之间的价差。

LME三个月期锡 周五收报每吨23,150美元，今年迄今涨幅达3.6%。缴纳出口税前的中国实货锡价SN-1-SHMET为每吨138,750元人民币(22,300美元)。

如果中国锡价持稳，那么LME价格需要攀升至每吨约24,500美元，才能刺激出口规模扩大。巴克莱预计本季国际锡价为25,500美元，到年底将涨至27,000美元。

交易商们表示，中国经济成长放缓已导致锡需求走软。而且生产商尚未看到来自欧洲或美国的订单增加。

“需求的确疲弱。中国方面什么也没做，”第三名交易商称。

贸易数据显示，中国2月锡进口较上年同期大跌78%至10年低点261吨。

亚洲和欧洲制造业第一季以趋弱态势告终，但美国制造业活动仍相对稳定，表明北美严冬天气对美国制造业的影响不大。

交易商们寄望需求回升将激发中国生产商的卖兴。