全球金市：金价续涨，美国就业数据缓解提前升息忧虑

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust GLD 周五黄金持仓量减少1.8吨至809.18吨。

据商品期货交易委员会(CFTC)数据，对冲基金和基金经理人连续第二周削减黄金期货和期权的多仓，因地缘政治风险缓解，及美国经济表现趋强引发黄金卖盘。