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亚洲 | 2014年 4月 7日 星期一 08:53 BJT

全球金市：金价续涨，美国就业数据缓解提前升息忧虑

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust GLD 周五黄金持仓量减少1.8吨至809.18吨。

据商品期货交易委员会(CFTC)数据，对冲基金和基金经理人连续第二周削减黄金期货和期权的多仓，因地缘政治风险缓解，及美国经济表现趋强引发黄金卖盘。

伊拉克央行周五表示，黄金储备达到90吨，过去两个月买入60吨以支持本币。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王冠中/孙茉莉; 审校 张荻/王兴亚)
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