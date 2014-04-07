全球金市：金价续涨，美国就业数据缓解提前升息忧虑

台湾债市：五年券发行前交易殖利率早盘狭幅整理，静待标债变数厘清
路透台北4月17日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周一早盘暂在0.72%附近狭幅整理，交投较显清淡，静待明日标债变数厘清。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust GLD 周五黄金持仓量减少1.8吨至809.18吨。
据商品期货交易委员会(CFTC)数据，对冲基金和基金经理人连续第二周削减黄金期货和期权的多仓，因地缘政治风险缓解，及美国经济表现趋强引发黄金卖盘。
伊拉克央行周五表示，黄金储备达到90吨，过去两个月买入60吨以支持本币。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 王冠中/孙茉莉; 审校 张荻/王兴亚)
路透台北4月17日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周一早盘暂在0.72%附近狭幅整理，交投较显清淡，静待明日标债变数厘清。
路透北京4月17日 - 以下是中国国家统计局最新公布的题为“2017年1-3月份全国房地产开发投资和销售情况”的新闻稿全文：
路透4月17日 - 受困铝业生厂商中国宏桥集团去年6月的7亿美元联贷获得债权银行豁免，让该公司有更多时间公布财报，股票也可以继续停牌。