基金产业：资产管理业存在“大到不能倒”的风险--英国央行官员霍尔丹

路透伦敦4月4日 - 英国央行负责金融稳定的执行理事霍尔丹(Andy Haldane)周五对全球规模高达87万亿美元的资产管理业提出警告，表明该行业存在一些类似“大到不能倒”的风险；大型银行目前正着手改革以应对上述风险。

霍尔丹指出，尽管贝莱德、富达、安联(Allianz)及安盛(Axa)等资产管理业者并未进行放贷，但他们的规模仍然大到足以损害市场；若进行放贷，将存在借款人违约的风险。

“他们的规模意味着若一家资产管理业者陷入困境，将加剧金融市场的摩擦，比如被迫贱价抛售资产，”霍尔丹在发表演说时表示。

霍尔丹表示，他并非提议现在采取行动，但他指称资产管理业为“宏观审慎政策下个将着墨的领域”；他指的是各国央行对银行业信贷及资本要求所实施的特定管制。

美联储目前更加关注资产管理业的状况，这些企业迄今均由证券管理当局所监督。

霍尔丹预定6月接任英国央行首席经济学家一职，他在现任金融风险部门主管的职位时，一向以大胆思考闻名。

霍尔丹表示，基金所管理的资产在2050年时可能会增加逾三倍，达到400万亿美元，因为人口增加，民众年龄更大且更富裕。在英国，基金资产规模自1980年以来，由不到国内生产总值(GDP)50%，成长至逾200%。

他表示，从近期趋势看来，“巨兽”已进军非流动性资产及指数连结被动式管理的基金，而撤离绩优股及政府公债等积极管理式的基金。

“这些趋势对金融市场动态及系统性风险可能有潜在影响，比如更大的非流动性风险，价格联动及对挤兑的敏感性。”(完)