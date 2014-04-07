《投资焦点》长期投资者冀望经济改革，新兴市场回温反而令其失望

但投资人正重返特定国家。例如，印度股市 触及了纪录高点，印度卢比 则来到八个月高位，因自1月以来有将近100亿美元的外资流入。

其中有部分涨势是因为政府致力于削减预算和经常帐赤字所致；部分投资人寄望，4月7日展开选举之后，倾向改革的反对党可组成新政府。

在贝莱德主权风险指数中，印度于过去三个月进步一名，在50国当中排名第39。

但在巴西和南非等其他脆弱的经济体中，改革承诺并未迅速兑现。巴西和南非今年都将举行大选。

受到劳工罢工影响，南非2014年经济成长预估下修至仅2.6%。

俄罗斯长期延宕的私有化和经济多元化计划几乎停摆，因拜高油价之赐，且政府焦点放在乌克兰危机上。

经济改革会损及支持度，但JP Morgan Emerging Markets Trust的Forey预估，在社交媒体和网络的协助下，选民将会施压领导人进行改变。

“尤其是那些不能创造和发达市场一样良好体系的政府，人民会知道自己缺少了什么，”Forey称。“传播资讯带来了长期的挑战。”(完) (编译 李爽/戴素萍/王冠中; 审校 郑茵/张荻/龚芳)