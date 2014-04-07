《投资焦点》长期投资者冀望经济改革，新兴市场回温反而令其失望

台湾债市：五年券发行前交易殖利率早盘狭幅整理，静待标债变数厘清
路透台北4月17日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周一早盘暂在0.72%附近狭幅整理，交投较显清淡，静待明日标债变数厘清。
但投资人正重返特定国家。例如，印度股市 触及了纪录高点，印度卢比 则来到八个月高位，因自1月以来有将近100亿美元的外资流入。
其中有部分涨势是因为政府致力于削减预算和经常帐赤字所致；部分投资人寄望，4月7日展开选举之后，倾向改革的反对党可组成新政府。
在贝莱德主权风险指数中，印度于过去三个月进步一名，在50国当中排名第39。
但在巴西和南非等其他脆弱的经济体中，改革承诺并未迅速兑现。巴西和南非今年都将举行大选。
受到劳工罢工影响，南非2014年经济成长预估下修至仅2.6%。
俄罗斯长期延宕的私有化和经济多元化计划几乎停摆，因拜高油价之赐，且政府焦点放在乌克兰危机上。
经济改革会损及支持度，但JP Morgan Emerging Markets Trust的Forey预估，在社交媒体和网络的协助下，选民将会施压领导人进行改变。
“尤其是那些不能创造和发达市场一样良好体系的政府，人民会知道自己缺少了什么，”Forey称。“传播资讯带来了长期的挑战。”(完) (编译 李爽/戴素萍/王冠中; 审校 郑茵/张荻/龚芳)
路透台北4月17日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周一早盘暂在0.72%附近狭幅整理，交投较显清淡，静待明日标债变数厘清。
路透北京4月17日 - 以下是中国国家统计局最新公布的题为“2017年1-3月份全国房地产开发投资和销售情况”的新闻稿全文：
(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观 点) 撰稿 王涛 路透新加坡4月17日 - 布兰特原油 可能重新测试每桶56.33美 元的阻力位，因自4月12日高位的跌势可能是暂时的。 图表：http://tmsnrt.rs/2prvJw4 这一跌势被归为始于1月3日高位58.37下跌的趋势线回调。该回调可 能过度。在4月11日低位55.45美元左右可能已经基本完成。 在日线图中，油价目标为重要阻力位57.43美元，这是始于2016年4月 2日低点41.51美元一波大浪(C浪)的61.8%费波纳奇预估水位。 图表：http://tmsnrt.rs/2pnNWgL 跌破55.45美元(参见第一个图表)，可能跌至55.06美元，为从58.37 美元跌至3月22日低位49.71跌势的61.8%费波纳奇回档技术位。 本报导中文版本，请点击 。(完) (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨