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货币新闻 | 2014年 4月 7日 星期一 13:08 BJT

日本数据：2月同时指标较前月下滑1.8点，领先指标降4.6点

路透东京4月7日 - 日本内阁府周一公布，2月同时指标初值较前月下滑1.8点。

内阁府数据还显示，2月领先指标较前月降4.6点。

欲浏览完整数据，请参看内阁府网站(here)。(完) (编译 张若琪 审校 杜明霞)
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