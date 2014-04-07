港报财经评论：退市预期升温，热炒股未跌完--信报4月7日

退市预期升温，热炒股未跌完/ 习广思

复苏与退市，好与坏视乎市场如何解读。经济复苏是利好股市消息，毕竟经济和就业环境好转，有利企业盈利表现。不过，经济稳步复苏也意味着联储局退市步伐不变，甚至有可能加快，引起市场的恐惧收水情绪。收水或加息都不是世界末日，起码反映经济好转，但弊就弊在过去几年，长期的低息环境已经扭曲了估值，虽然世界末日不会来，但退市预期升温，将令投资者更加留意不合理估值情况，因而触发股市调整，尤其是热门概念股，例如科网及生物科技股。

上周五美股继续上演资金大转移，导火线是3月份就业数据。美国劳工部上周五公布，3月份新增19.2万个职位，稍为低于分析员预期的20万个，失业率则维持在6.7%。不过，私人职位增长却录得4个月以来最大升幅，增加近19.2万个新职位，这意味着大部分新增职位均来自私人企业，且1至2月份就业人数正在向上修正。就业市场未见大惊喜，但就反映了严寒天气未有打击复苏进程，亦反映就业市场正缓慢地、稳步地复苏。应如何解读这份就业报告？“债王”格罗斯的讲法值得各位参考。他指出，观乎美国就业的复苏速度，相信联储局将继续削减购买债券的力度，然后再考虑加息。“债王”预期联储局在10月底或11月结束买债，然后在6个月后开始讨论加息。另一个解读是，就业报告平平稳稳，属于中性，但没有改善，即是说没有上升动力。

周五晚美股给了什么反应？纳指下跌2.6%，罗素2,000指数下跌2.35%，科技股、生物科技股及中小型股再次遭到抛售。iShares纳指生物科技ETF自2月底调整了18%。从3月底开始的资金大逃亡，及至资金转移的情况，至今尚未结束，科技股未跌完，资金由动力股回流至价值股的转移亦未结束。回看这两星期的讨论，科技股及一批动力股出现大调整，背后原因众多，但为何在就业报告公布后才大跌？答案似乎离不开退市预期升温一事。联储局长期放水支撑了许多不理性的估值，低利率亦扭曲了股票价值，尤其是一批热炒股份，加息预期令这批股份大幅调整，情况就如去年贝南奇张扬退市后，高息股跌至四脚朝天一样，因为大家发现某类股票的估值已高得不合理。(B02)

........................................................................

澳元兑纽元企稳10天线将转强/ 苏子

澳元兑纽元自上月19日触及1.0536纽元低位后便见底回升，到上月24日升越20天平均线平均线阻力收市后，便横行整固了6个交易天。不过，澳元兑纽元每次回落至20天平均线附近均获得十分明显的承接力，结果在上周三以大阳烛破关而上，并且明显升越自2月27日以来已失守的50天平均线。上周四及五澳元兑纽元的升势暂时受制于100天平均线阻力。由于上周四及五在即市里曾突破100天平均线阻力，可惜最后却无功而回，而上周五的收市价更呈现射击之星不利形态，因此，若今日汇价可以承接上周五已见转弱的技术走势，预料会在本周早段下试10天甚至50天平均线支持。

目前正在强劲上升中的10天平均线，在上周五已升抵50天平均线，今日已可顺利升越50天平均线。由于目前短期移动平均线的排列对澳元兑纽元仍然有利，因此，若本周早段汇价还未至10天平均线便已成功止跌回升，未能进一步考验50天平均线支持，预料上周五所呈现的射击之星形态便会成为失败形态，因随后汇价再次转强并再挑战上周曾发挥明显阻力的100天平均线后，将有甚高机会顺利突破。澳元兑纽元稍后一旦成功在100天平均线以上收市，相信2月4日所造的1.0948纽元高位可望进一步突破并挑战更关键的1.10纽元心理关口。

上周二至四，纽元兑美元在日线图上呈现三只乌鸦不利形态，并且更在10天及20天平均线支持以下收市；不过，上周五纽元兑美元却未能进一步考验0.85美元的重要心理关口，并且更以大阳烛止跌回升，使到20天平均线可以失而复得。若今日可以继续走高并明显在10天平均线以上收市，那便要提防上述的三只乌鸦不利形态可能为走势陷阱，稍后汇价有可能再次挑战20天保历加通道顶部阻力及上周的0.870高位阻力。若然今日澳元兑纽元稍为下跌便已成功升越100天平均线阻力波动及收市，相信纽元兑美元未必有力再急升，而近日技术上呈现的逆转形态仍会对纽元兑美元构成较大的下调压力。(B08)