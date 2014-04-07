港报财经评论：策略避重就轻，不离四观察点--经济日报4月5日

策略避重就轻，不离四观察点/ 林瑞芬

恒指昨收22,510，跌0.24%；大市成交额则缩至620亿港元。二季度已去一周，以下总结观察点让读者参考，希望能助部署。总括而言，中国内地经济二季度回稳虽明朗化，但投资主题聚焦点有限。总结四个观察点如下，策略上宜避重就轻。

周四纳指挫近1%，从附图显示，是浪标普500指数虽再创新高，道指又贴近高位，但纳指未能跟涨，可见投资者新一季度仍对新经济股有戒备。港股龙头腾讯 也见连日被空军轰炸，周三沽空占股票成交额13.7%，周四为11.2%，周五为10.1%，股价昨挫3.9%至525港元。近月走势较强的金山软件 也支持不住，昨借发行可换股债券消息插4.5%至29.95港元，33.5港元暂筑双顶而回，中期关键100天线近25港元。腾讯正在考验100天线，512港元左右水平实不宜有失。正如季初指，科网今浪料会抖耐些！所以，就相关股份筑底点要耐性观察为上。

3月为业绩公布期，大股东多受限而不能增持。惟业绩陆续揭晓之后，大股东的增持活动又回复，趁此观察。市场价格变幻无常，但价值，在公司大股东来讲其实有底线，除非故意造假，不然一旦出手增持，增持价都可以作其中一个参考内在值的指标。中国联塑 主席黄联禧3月底以来曾以每股均价4.27至4.29港元增持该股，之前提过从图势观察4港元大支持，可见该股之大底脗合股东底线。去年连国家主席都到访过的威胜集团 ，主席吉为自3月24日以来，以每股4.683港元至5.507港元不等增持，持股占比已由52.32%上调至52.77%，相信主席之信心一来有往绩支持，去年度源自录得纯利4.01亿人民币，按年升24.13%。二来更为国策推动，2014年国家电网资金计划较2013年年初计划增长30亿人民币，主要增长为加大终端，预计今年会是采购终端的高点，威胜的智能计量及智能配用电业务续增。更中期看，城镇化对各类智能水、电、燃气等计量设备配套需求推动。据ETNET综合预测其2014年度每股盈利料由0.43人民币升11%至0.48人民币。若监2013年度之增速无疑嫌低估，增20%至0.516人民币或差不多，中期目标推看6.5人民币，预测PE也不过是10倍，再假设派息率贴近四成，每股0.26人民币，目标价之预测息率亦近4厘，其实都好稳阵。配合图显示，则见5.1人民币密集阻力近日强势突破，视作短线止蚀参考，现价5.64人民币，候整固收集。(B05)

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金山软件愈跌愈吸引/ 余少文

国企指数继续整固，新经济概念股继续偏弱，但见金山软件 近日动作频频，入股迅雷及分拆猎豹，加上中国推动网络安全政策，金山软件愈跌愈吸引。中国内地股市昨日先跌后升，但对国企指数未能带来太大支持，国指继续受制10,200点，全日升16点，收报10,110点，成交额106亿港元，只有1/3主板H股可以随大市上升；而红筹指数跌26点或0.6%，收报4,197点，成交额49亿港元。昨日已表示新经济概念股近期失色，尤其龙头腾讯控股 下试500港元，过去一个月一浪低于一浪下，要继续寻底，即新经济股可能还有一段时间调整，博反弹要小心。至于腾讯最早入股的金山软件，亦跟随腾讯下挫，昨日跌4%，收报29.95港元，其去年盈利升55%至6.7亿人民币，每股盈利0.58人民币计算，市盈率41倍，末期息0.12人民币，息率约0.5厘。

金山股价一年半升幅超过7倍，但见腾讯过去获基金垂青后被推高，升到令人难以置信，不排除金山也可以历史重演，关键当然是其业绩能否支撑股价上升。按彭博综合证券商预测，金山今明两年每股盈利按年增长20%和36%。如由2013年至2015年计算，每股盈利每年复合增长约36%，如只计算今明两年，每年复合增长为28%。以36%增速计算今年预测PEG为0.95倍，以28%计算则为1.2倍，如以2015年预测盈利作PEG估算，则为0.7倍或0.9倍，反映现价展望明年业绩是吸引，但以今年盈利计算，只属于合理而已。

若然金山股价回落至25港元以下，则以今明两年年复合增长计算PEG都可以低于1倍，股价才有吸引力，也难怪股价今年初在25港元水平整固两个月后，才升破30港元。其实，金山股价下跌，除了腾讯下跌因素外，或跟刚发23.27亿港元5年期可换股债券有关，因为公司去年中曾发债，当时发行13.56亿港元的5年期可换股债券，换股价16.5741港元，较当时股价13港元左右，有约27%溢价，故短时间再发债集资，但手持现金44.8亿港元，难免会被市场质疑。但今次行使价为43.89港元，较上日收市价呈溢价40%，或较昨日收市价呈47%溢价，若然股价如去年般升越可换股债券行使价，则股价今次可以升至44港元水平。(B04)