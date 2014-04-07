版本:
中国
亚洲 | 2014年 4月 7日 星期一 09:36 BJT

****《港报快速浏览》--4月7日报摘,社评及财经评论****

欲取得相关消息,请在括号内代码按两下滑鼠左键,即可读取所需新闻内容.
     
 --------------------------------报纸摘要-------------------------------------
 《香港报摘》--信报                                                          
 《香港报摘》--经济日报                                                      
 《香港报摘》--其他报纸重要消息                                              
 
 ----------------------------------社评--------------------------------------
 港报社评：政改讨论中央应以大事小，非零和游戏总该有商有量--                  
 明报                                                         
 港报社评：聚焦谈妥普选，避免节外生枝--星岛日报                              
 港报社评：私楼落成今年倍增，楼价变化系于供地--信报                          
 港报社评：美欧背道而驰，资金流掀新局--经济日报                              
 港报社评：陈李挟洋自重阻碍香港普选--文汇报                                  
 
 ---------------------------------财经评论------------------------------------
 港报财经评论：退市预期升温，热炒股未跌完--信报4月7日                        
 港报财经评论：策略避重就轻，不离四观察点--经济日报4月5日                    
 
 -----------------------------------其他--------------------------------------
 中国报摘                                                                   
 台湾报摘                                                                   
    
    如果您在读取查看上述报导时遇到︰"数据无法提供"(Data not available)时,欢迎致电路
  透各地服务热线(Help Desk):
    
    亚洲客户服务中心: 0800222090
    北京客户服务中心: 108006110050
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐