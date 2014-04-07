芝加哥期市：小麦期价小幅反弹，上周因降雨天气预报而跌至三周低点

台湾债市：五年券发行前交易殖利率早盘狭幅整理，静待标债变数厘清
路透台北4月17日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周一早盘暂在0.72%附近狭幅整理，交投较显清淡，静待明日标债变数厘清。
芝加哥玉米合约 下跌0.01美元报每蒲式耳5.00-3/4美元。大豆合约 近持平，报14.74美元。
中国仍未批准MIR162转基因玉米作物输入。自去年11月以来，该禁令已经导致近100万吨美国玉米运离中国港口。
Merck & Co 希望给美国24万头牲畜喂食其存在争议的饲料添加剂Zilmax，以证明这种添加剂的安全性。但问题是，嘉吉等大型肉类加工商不想接受喂食该药的牲畜。
分析师称，阿根廷农户今年的小麦种植面积料比2013年多10%。全球小麦价格较高以及有利的天气预测，将激励农户种植高达400万公顷小麦。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 671.50 1.75 +0.26% -0.67% 668.38 42
CBOT玉米 500.75 -1.00 -0.20% +0.15% 484.71 60
CBOT大豆 1474.00 0.25 +0.02% -0.08% 1427.48 64
CBOT稻米 $15.74 -$0.02 -0.16% +0.22% $15.50 64
美国原油 $100.90 -$0.24 -0.24% -0.24% $100.70 54
汇率
欧元/美元 $1.370 $0.000 +0.01% -0.11%
美元/澳元 0.929 0.000 -0.02% +0.65% 附注: 均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳;稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 郑茵/李爽 审校 戴素萍/王翔琼/徐文焰)
路透台北4月17日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周一早盘暂在0.72%附近狭幅整理，交投较显清淡，静待明日标债变数厘清。
路透北京4月17日 - 以下是中国国家统计局最新公布的题为“2017年1-3月份全国房地产开发投资和销售情况”的新闻稿全文：
(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观 点) 撰稿 王涛 路透新加坡4月17日 - 布兰特原油 可能重新测试每桶56.33美 元的阻力位，因自4月12日高位的跌势可能是暂时的。 图表：http://tmsnrt.rs/2prvJw4 这一跌势被归为始于1月3日高位58.37下跌的趋势线回调。该回调可 能过度。在4月11日低位55.45美元左右可能已经基本完成。 在日线图中，油价目标为重要阻力位57.43美元，这是始于2016年4月 2日低点41.51美元一波大浪(C浪)的61.8%费波纳奇预估水位。 图表：http://tmsnrt.rs/2pnNWgL 跌破55.45美元(参见第一个图表)，可能跌至55.06美元，为从58.37 美元跌至3月22日低位49.71跌势的61.8%费波纳奇回档技术位。 本报导中文版本，请点击 。(完) (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨