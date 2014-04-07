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货币新闻 | 2014年 4月 7日 星期一 09:31 BJT

芝加哥期市：小麦期价小幅反弹，上周因降雨天气预报而跌至三周低点

芝加哥玉米合约 下跌0.01美元报每蒲式耳5.00-3/4美元。大豆合约 近持平，报14.74美元。

中国仍未批准MIR162转基因玉米作物输入。自去年11月以来，该禁令已经导致近100万吨美国玉米运离中国港口。

Merck & Co 希望给美国24万头牲畜喂食其存在争议的饲料添加剂Zilmax，以证明这种添加剂的安全性。但问题是，嘉吉等大型肉类加工商不想接受喂食该药的牲畜。

分析师称，阿根廷农户今年的小麦种植面积料比2013年多10%。全球小麦价格较高以及有利的天气预测，将激励农户种植高达400万公顷小麦。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 671.50 1.75 +0.26% -0.67% 668.38 42

CBOT玉米 500.75 -1.00 -0.20% +0.15% 484.71 60

CBOT大豆 1474.00 0.25 +0.02% -0.08% 1427.48 64

CBOT稻米 $15.74 -$0.02 -0.16% +0.22% $15.50 64

美国原油 $100.90 -$0.24 -0.24% -0.24% $100.70 54

汇率

欧元/美元 $1.370 $0.000 +0.01% -0.11%

美元/澳元 0.929 0.000 -0.02% +0.65% 附注: 均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳;稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 郑茵/李爽 审校 戴素萍/王翔琼/徐文焰)
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