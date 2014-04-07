《香港报摘》--其他报纸重要消息4月7日

*明报：

--徽商银行 董事长李宏鸣表示，该行希望发展为综合性银行，正启动投融资、基金托管和资产管理等中间业务，预料今年相关收入会迅速增长。

--在赌场提供直播赌台游戏机的汇彩控股 正于横琴物色地点开设组装厂供应市场所需，并大力开拓澳洲、美国以及柬埔寨等东南亚市场，目标订单3,000台，澳门及海外分别占1,000台及2,000台。

*星岛日报：

--中信集团向中信泰富 注资以实现整体上市，港交所 主席周松岗称，中信来港是好发展，凸显了本港协助国企红筹走向“国际化”的重要角色。

--主要在华东地区经营便利店、超市及大卖场的联华超市 董事长陈建军接受访问时表示，已在旗下300间便利店推出O2O业务，未来会进一步扩大覆盖范围，也会在超市和大卖场试点推出O2O业务。

*苹果日报：

--本报统计非金融类H指成份股业绩报告，发现平均净负债率已逼近七成，按年再升5个百分点，不少短债比例急升。

--马云上周透过阿里巴巴IPO-ALIB.N入股老友沈国军的银泰商业 ，阿里巴巴最终有机会持有银泰26%股份，故与同样持约26%股份的沈国军符合《收购守则》“被推定为一致行动”，阿里巴巴或因而要提出全购。

*东方日报：

--当代置业 计划财务中心总监王强称，考虑到目前公司处于净现金水平，今年计划将净负债比率提高，冀可“多买一点地”﹐并将有关比率控制于70%。

--市场消息透露，大连亿达地产正筹备来港上市，本月内将进行上市聆讯，预期上半年挂牌，集资最多15.6亿港元。

*文汇报：

--中国电力国际 兼中国电力新能源 董事长李小琳称，自己从未有进军房地产的计划，只会专心在电力系统行业发展，并斥责指她在海南大量圈地的报导是“不乾净的心理写出不乾净的文章”。

--重庆机电 董事长王玉祥表示，今年首季总体订单情况表现不俗，但并非所有业务的订单都录得增长，公司会重点发展水电业务。

--特步国际 与功夫动漫(中国)公司合资3,000万元人民币筹备创作及摄制“特步儿童”动画片项目正式启动。

*大公报：

--香港私楼供应逐步回升，过去一年多个指标屋苑租金俱跌，“楼市风向标”鰂鱼涌太古城租金跌5.5%。

--辉山乳业 旗下辽宁辉山乳业已于4月6日与澳洲农牧业出口达成主总量协议，后者将确保从澳洲、新西兰及乌拉圭或其他未来开放给中国购买者的国家，供应不少于3万头奶牛﹐总购买成本约为7653.1万美元，将分批在2015年3月31日前运抵至中国。

--志高空调 执行董事黄兴科称，预料定频空调或会继续出现厂商低价促销情况，变频空调产品售价有望走高；公司会加大开拓商用空调市场，希望能够成为盈利增长引擎。（完）

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