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货币新闻 | 2014年 4月 7日 星期一 16:58 BJT

台湾央行：共发行8,678亿台币存单，存单发行余额增187.7亿

路透台北4月7日 - 台湾央行周一公布，共发行8,678亿台币存单，与今日存单到期金额8,490.30亿相较，存单发行余额增187.7亿。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 　利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 7,359.0

91天期 0.93 86.0

182天期 1.05 33.0

364天期 0.53* 1,200.0

注：*指加权平均标售利率。

央行上日共发行2,917.5亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)7,072.75亿台币。

拆款中心 资料显示，修正后上周四超额准备为896亿台币，累计至上周四的超额准备为3,885亿，加计前期1%的超额准备为4,402亿台币。(完) (记者 詹静宜; 审校 董永年)
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