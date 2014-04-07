港报社评：政改讨论中央应以大事小，非零和游戏总该有商有量--明报4月7日

这个周末，立法会57名议员将到访上海，众所周知，这次两天行的焦点在于其中半天行程，港澳办主任王光亚及基本法委员会主任李飞将会见议员；焦点中的焦点，是王李一旦面对14名泛民议员将谈得如何。尽管目前尚未知王李会否单独会见泛民，然而香港社会对此有着一定期待，便是王李应该单独会晤泛民，否则的话，访沪之行连一场＂骚＂的意义也付之阙如。

《孟子．梁惠王篇》有曰＂惟仁者为能以大事小＂，可理解为若大对小，大的一方要心胸广阔，不要咄咄相逼。香港回归17年，大与小的格局早已呈现，然而中央对香港的不信任与日俱增，其实所谓＂港独＂之说经不起考验，至于中港之间小摩擦则被说成大矛盾，这种绝不健康的香港观，构成客观上中央对香港处处设防，终致出现令人啼笑皆非的两地关系形态，具体就体现在这次政改争论。

诚然，一只手掌打不响，泛民是否有所调整也是另一焦点，近期泛民阵营出现一些温和方案，显示了泛民的多元本质，这些，中央官员是否看到？看到之后会作如何考虑？客观事实是，政改纷争双方都同意在中华人民共和国香港特别行政区的政治框架之下讨论及操作，没有脱离大前提，应是无事不可谈；中央接纳泛民到上海，过程当中突显的微妙＂互相体认＂对方的政治实力及否决的权力，显示这并非一场只能活一个的零和游戏。既然双方都没有违反最重要的原则，并在访沪一事存在一定善意，职是之故，政改讨论就不应有着失利而回的藉口。(A03)