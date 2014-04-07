港报社评：聚焦谈妥普选，避免节外生枝--星岛日报4月7日

北京大学法学院教授饶戈平就落实《基本法》第23条，提出一些内地学界讨论中的方案，包括由中央暂时代行立法。此语一出，即重新挑动港人的敏感神经。

港府10多年前提出落实23条的《国家安全（立法条文）条例草案》，成为2003年50万人上街的导火綫，在最后关头因自由党倒戈而立法告吹。此后中央容忍港府推迟立法，避免再现大规模政治和社会震荡。

今次饶戈平接受《紫荆》杂志访问，提到如果香港自身不能够解决23条立法问题，只有采取其他方法来推进。他举例提出了两个方案，其一是暂时把内地的《国家安全法》，在香港暂时试用；其二是由中央来制订一个暂时的适应香港的安全法。这些暂时安排，一直维持到香港能依23条立法为止。

今次他发表意见的场合、形式和内容，不见＂一锤定音＂的意思。他不是主动谈及23条立法，而是答记者问。他在答问时申明所述的都不是中央的意思，事后甚至表明不代表他个人意见，只是归纳学术界讨论中的方案。

即使中央不希望香港无了期拖延落实23条，但是现时处于落实普选特首的关键商议阶段，绝对不是扩大战綫的时机。此时发动23条立法，会破坏讨论普选特首气氛，加剧对峙，并且很可能令政制争议和23条争议结合，为本来气势正在消退的＂占领中环＂增加号召力。

《基本法》规定以特首普选为目标，人大常委会更为此定出了时间表。落实普选特首同样是香港的宪制责任，障碍已经够多，犯不着让23条在普选特首路上设多一道难关。(A04)