港报社评：私楼落成今年倍增，楼价变化系于供地--信报4月7日

发展局局长陈茂波昨天撰文，强调政府增加土地供应的决心，贯彻10年内供应47万个公私营住宅单位的目标，并呼吁地区人士支持政府改变用地规划的建议。由于改变规划牵动利益重新分配，实则变成一个棘手的政治问题，不容易解决，但偏偏政府能否及时取得足够的土地储备，却是整个长远房屋政策成败所在；也是影响楼价是否调整、调整幅度有多大的关键。

按差饷物业估价署上周五发表《香港物业报告2014》，住宅售价去年首8个月继续保持升势，到第4季才开始回落，但下调幅度有限，整体售价指数与2012年第4季相比，按年仍上升9%，反映市场其实对政府增加土地供应的能力有所怀疑。

若然今年落成量能够达到预测目标，加上新一年度卖地计划推售34幅地皮，联同港铁和市建局等项目地段，可兴建近3万个单位，确实增加今年楼价的下调压力。

但下调之势是否持续、调整幅度有多大、香港楼市能否长期健康发展，很大程度取决于政府能否及时和有效增加土地供应。

如今政府增加土地储备的方法，主要靠改变土地规划、利用一些＂政府、机构或社区＂（GIC）用地改为建屋，但透过这两个方法所得的土地储备，规模毕竟有限。因此，政府要突破困局，与其要求地区人士支持改划建议，陷于被动，倒不如采取主动性政策手段，考虑在维港以外的适当水域填海生地，从中长期的角度去彻底解决香港人口增长与房屋居住问题。

政府增加土地供应，使住宅单位每年供应量尽量维持稳定，是解决香港房屋问题唯一治本之策；舍此一途，别无良方。(A02)