港报社评：陈李挟洋自重阻碍香港普选--文汇报4月7日

＂香港四人帮＂中的陈方安生和李柱铭，4月4日与美国副总统拜登在白宫高调会面，《纽约时报》亦配合发表社评，称香港特首普选及新闻自由受到威胁云云。外交部驻港特派员公署发言人昨日指出，香港事务是中国内政，坚决反对任何国家以任何方式介入和干预香港内部事务。外交公署发言人的表态，再次表明中国政府绝不允许美国干预香港事务。事实上，中央最忌讳、最反对的是香港政治人物勾结外国势力插手港事。陈李二人在香港政改敏感的时期邀请外国势力干预香港普选，只会引起中央更高的警惕，对香港普选进程造成阻碍。

白宫副总统办公室指会面＂并非事先安排＂，是＂此地无银三百両＂，拜登此举意在显示对香港反对派的支持，亦是美国为＂重返亚洲＂和牵制中国发展所搞的小动作。

去年7月到任的美驻港总领事夏千福，发出操控反对派政党企硬＂真普选＂方案、要反对派＂入闸＂的讯号。鉴于夏千福到任不久就露骨干预港政制，中国外交部驻港特派员宋哲强硬敦促夏千福勿干预香港政制发展。夏千福干预港政制，引起香港社会各界强烈不满。

＂维基解密＂在2011年公开的机密电文披露，＂香港四人帮＂陈方安生、李柱铭、黎智英、陈日君与美方谋划政治行动，请求美国介入香港以至内地的事务。在对香港影响重大的政制发展、选举事务上，＂香港四人帮＂与美国尤其配合紧密，对香港政制发展危害极大。此次陈李赴美邀请外国势力干预香港普选，社会各界予以强烈谴责。这说明任何人勾结外国势力干预香港事务，都将落得可耻下场。(A03)