台湾货币市场：4月8日及本提存期资金预期变化一览表

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差处于下行趋势，因供应过剩
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透台北4月8日 - 台湾货币市场周二和本提存期资金预期变化因素摘要如下：
**宽松因素：
--央行存单到期2,502.00亿台币。
**紧缩因素：
--央行料发行存单。
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(本提存期)
宽松因素：
--央行存单到期 4兆(万亿)527.75亿台币：(单位：亿台币)
04/09 1,712.50亿台币
04/10 3,950.50亿台币
04/11 1,160.00亿台币
04/14 2,142.00亿台币
04/15 962.50亿台币
04/16 834.00亿台币
04/17 3,360.00亿台币
04/18 3,629.50亿台币
04/21 4,008.30亿台币
04/22 1,028.50亿台币
04/23 2,338.70亿台币
04/24 2,208.80亿台币
04/25 729.50亿台币
04/28 4,217.50亿台币
04/29 1,825.65亿台币
04/30 3,544.30亿台币
05/01 2,865.50亿台币
05/02 10.00亿台币
--国库券到期350亿台币
04/24 财102-8期273天国库券到期350亿
--公债还本付息40.83125亿台币
04/21 89乙1期14息 19.68125亿
04/23 88乙1期15息 21.15亿
--月底军公教薪饷拨款。
紧缩因素：
--04/14：央行发行2年期定期存单，预计金额100亿台币，4月11日标售。
--04/25：财政部发行20年期公债103甲7期，预计金额350亿台币，4月22日标售。
--菸酒税及货物税等例行性税款缴库。
注:*表更新。(完) (记者 詹静宜; 审校 高洁如)
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。
路透4月17日 - 多数东南亚股市周一收低，对海外地缘政治风险的担忧推动投资者转向避险资产；新加坡股市下跌1%。 围绕朝鲜问题及即将举行的法国大选的疑虑，已经挫伤全球投资者信心，而美国经济数据疲弱，又进一步打击了市场人气。 尽管今日稍早出炉的中国多项经济数据好于预期，但仍未能激发起投资者的热情。中国近期公布了一系列良好数据，投资者已经变得比较乐观。 相似的是，新加坡强劲的3月出口数据并未提振上周金管局审慎论调 所造成的低迷人气。 新加坡股市 下跌近1%至3月底以来最低，由工业及金融股领跌 。 星展集团 及华侨银行下跌约1%。 棕榈树种植业者Golden Agri-Resources 跌幅最大。 泰国股市 收低0.9%，受能源及工业股拖累。 “在泰国股市扮演重要角色的机构投资人转为净买入，但我认为外部 方面的许多考量打压买气，”Phillip Securities策略师Teerada Cha