美国个股：贝莱德委任马凯博为机构投资者业务环球主管

路透香港4月7日 - 全球最大资产管理公司--贝莱德（Blackrock） 周一公布委任马凯博（Mark McCombe）为贝莱德机构投资者业务环球主管，接替获委任为贝莱德首席营运官的Rob Goldstein。

马凯博同时获委任为贝莱德另类投资主席，并将驻美国纽约办事处，其亚太区主席职务由Ryan Stork接任，自6月1日起生效，但马凯博会继续担任亚太区主席至今年年底，以协助领导层顺利交接。

贝莱德主席及首席执行官劳伦斯芬克（Laurence D. Fink）表示，“贝莱德多年来致力透过谨慎周详的规划，以建立强大的管理精英团队。当中一个重要关键在于公司定期调派领导人员涉足不同的岗位，以接受各种新挑战及扩阔其视野，从而为公司及客户带来最大的裨益。这亦是今次管理层变动的主要原因。”

马凯博于2011年加入贝莱德之前，担任汇丰 银行香港区总裁，去年初获香港政府委任为新成立的金融发展局非官方委员，任期两年﹐以协助特首促进及加强香港金融服务业长远发展。

劳伦斯芬克称，在亚太区，马凯博成功推动贝莱德踏上持续增长的道路，包括在区内建立强大的领导团队，并聚焦为客户提供合适的产品组合及缔造卓越的投资表现，亦在2013年透过收购MGPA为贝莱德在另类投资及房地产投资能力的拓展带来重要的贡献。

他并称，Ryan Stork自2009年出任Aladdin客户业务环球主管以来，致力扩大包括亚洲新客户在内的国际客户群，成功推动有关业务的全球迅速扩张，此前亦在整合贝莱德于欧洲、中东及非洲的客户业务方面，担当重要角色。