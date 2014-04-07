金属期市：LME期铜跌至逾一周低点，因供应充沛且买兴疲弱

包括上海期货交易所在内的中国市场周一因适逢公众假期而休市，并将在周二恢复交易。

一些经济学家认为，未来几个月中国也许需要两年来首次放松货币政策，以防经济失速过多。这些经济学家对近期宣布的“微刺激”政策效果存有疑问。

美国雇主上月积极招聘，工人投入工时也在增加，这是迄今美国经济突破寒冬束缚的最强劲迹象。

据公司发言人称，中铝矿业 在秘鲁Toromochod的新铜矿周五恢复了部分生产，此前该铜矿因当地政府称其污染环境，按指示停工了一周。

根据商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，对冲基金和基金经理人在4月1日当周削减期铜空头仓位。(完)

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