金属期市：LME期铜跌至逾一周低点，因供应充沛且买兴疲弱

台湾债市：五年券发行前交易殖利率早盘狭幅整理，静待标债变数厘清
路透台北4月17日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周一早盘暂在0.72%附近狭幅整理，交投较显清淡，静待明日标债变数厘清。
包括上海期货交易所在内的中国市场周一因适逢公众假期而休市，并将在周二恢复交易。
一些经济学家认为，未来几个月中国也许需要两年来首次放松货币政策，以防经济失速过多。这些经济学家对近期宣布的“微刺激”政策效果存有疑问。
美国雇主上月积极招聘，工人投入工时也在增加，这是迄今美国经济突破寒冬束缚的最强劲迹象。
据公司发言人称，中铝矿业 在秘鲁Toromochod的新铜矿周五恢复了部分生产，此前该铜矿因当地政府称其污染环境，按指示停工了一周。
根据商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，对冲基金和基金经理人在4月1日当周削减期铜空头仓位。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 王翔琼/郑茵 审校 张荻/杜明霞)
路透台北4月17日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周一早盘暂在0.72%附近狭幅整理，交投较显清淡，静待明日标债变数厘清。
路透北京4月17日 - 以下是中国国家统计局最新公布的题为“2017年1-3月份全国房地产开发投资和销售情况”的新闻稿全文：
路透4月17日 - 受困铝业生厂商中国宏桥集团去年6月的7亿美元联贷获得债权银行豁免，让该公司有更多时间公布财报，股票也可以继续停牌。