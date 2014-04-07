《萨默斯专栏》本周IMF会议应讨论如何防范长期经济停滞

(本文作者曾任美国财政部长与美国国家经济委员会主任，现任教于哈佛大学。以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Lawrence Summers 编译 石冠兰

路透4月6日 - 各国财长和央行总裁们将于本周聚首华盛顿，参加一年两度的国际货币基金组织(IMF)会议。尽管这次不会出现像金融危机后那几次会议中的恐慌感，但不幸的现实是，全球经济中期前景已经很久没有像现在这样乌云笼罩了。

IMF在目前的世界经济展望中基本确认了经济处于持续停滞的假设，指出为了带来足够需求实现充分就业，实际利率已大幅降低，并可能在很长时间内保持低位。这点显而易见，因为整个工业世界的通胀率远低于目标水位，而且今年还可能进一步下滑。

没有工业世界市场的强劲增速，新兴市场的成长也可能退潮--即便不考虑巴西、中国、南非、俄罗斯和土耳其等国面临的政治挑战也是如此。

面对需求不足，各国的主要应对策略就是宽松货币。整个工业世界的基准利率处于极低位，各国央行都给出不太可能很快加息的信号。尽管美国在缩减量化宽松，但日本仍在大规模实施宽松政策，欧洲看来也接近开启这一举措。

这些要比1930年代造成景气严重萧条的紧缩货币政策好。但要作为主导性的成长策略，这就很成问题了。

从很低水位继续降低名义或实际利率，是否能对支出决定产生重要影响吗？我们并没有支持此一假设的有力基础。我们确实知道的是，这会极大鼓励杠杆，这会对追求回报的投资者施压去承担更大风险，这会推高资产价值和金融活动报酬。

而由此诱发的支出往往是以未来需求为代价的。主要央行庞大资产负债表平仓最终对于市场或投资者信心的影响结果，我们无法信心满满地加以预测。而宽松货币策略无限延续下去，一旦下次衰退来临时，央行恐怕已无应对能力。

适当的成长策略应是：认识到低息时代不仅带来机遇也会引发风险。应该关注于高回报投资的推动，而非寻求鼓励企业认为在目前利率低点时期都不值得的投资。

这一战略包含许多层面。在美国，促进重大投资的理由非常迫切。基础设施建设支出增加可能会降低未来几代人的负担。不仅可以刺激经济成长，还能让经济扩容并降低递延维修支出。举例而言：21世纪的美国空运控制系统仍依赖真空管和文书作业来追踪飞行路径，这可能是合理的吗？同样重要的是，政府可以不费分文就为促进民间投资做出很多努力--包括授权石油和天然气出口、让人们清晰地看到企业税的前景、并努力去达成开放外国市场的贸易协定。

随着日本政府4月1日上调消费税，日本现在进入到财政紧缩阶段。然而去年逆转通缩的努力是否能持续发挥作用，还只会一次性地反映汇率走势，这还不甚明朗。重返经济停滞和通货紧缩，会迅速使得日本的偿债能力出现问题。如果在执行新的财政和结构性改革来促进支出前，日本选择等待观察结果的话，那么就是在冒很危险的风险。

欧洲已经死里逃生。现在看来不太可能发生违约或货币贬值了。但至今仍没有促进经济持续增长策略，因而持续存在着陷入通缩的风险。势在必行的是要采取强有力行动来修复银行业系统，使其成为信用稳健流动的渠道，并促进目前仍面临竞争力挑战的二线国家的需求。

如果新兴市场资本流入仍大规模减少，且进一步扩大净出口，很难想见工业世界能从何处下手来避免景气迟滞。因此重要的是必须实施促进资本流动和对新兴市场出口的改革举措。在这当中，首要措施采取政治行动来确保诸多国家不再受民粹主义威胁，提供投资者保护和担保融资。

在这方面，美国国会通过IMF的授权是至关重要的。对于如何应用央行和主权财富基金掌握的数以万亿美元计资产来拉动增长，也应进行有创造力的考虑。这些资产主要是安全的流动性资产。

在唇齿相依的全球经济体系中，所有上述举措的整体作用可能远大于其个别影响的总和。以此类推，一国政策失败的后果则可能是造成连锁反应。