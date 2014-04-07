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亚洲 | 2014年 4月 7日 星期一 10:16 BJT

《汇市简讯》美元兑日圆未反弹，关注重要支撑位

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* 美元兑日圆并未反弹，因美债收益率下滑打压人气

* 市场原本极为作多美元/日圆，因看好美国就业岗位意外大增加

* 日线图一目均衡云区顶部在103.10，101.20/104.13走势的38.2%回档位在103.01

* 若跌破并收在103.00下方，可能见到过剩的多头退场

* 日经指数下跌近1.5%，亦令美元兑日圆承压(完)

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