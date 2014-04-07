台湾债市：指标券殖利率下跌，随美债表现强劲

路透台北4月7日 - 台湾主流五年公债103/4 殖利率周一开低走低，随美债反应3月非农就业数据略逊于预期，并上演一波轧空行情。不过在殖利率跌破1.09%以后，亦见银行的获利了结卖盘，预估该券今日在低档区间内来回。

交易员表示，美国3月非农就业数据其实不算太坏，但此前市场对该数据的预期更强，也令103/4的空单在上周积累快速，成为今日多方轧空的有利因素，空单被迫停损回补令盘中交投热络，殖利率大跌逾3基点。

〞非农数据给了多方一个题材，加上台湾资金面还是偏多，后面就要看追价力道如何。〞一位本地证券商交易员表示。

交易员指出，早盘看来五年券103/4在1.09%以下追价乏力，而上周大型行库在10年债103/6 展现买盘力道，今日一早虽延续气氛，但在1.60%以下市场仍相对谨慎，不认为大型行库将持续大量买入，目前看来今日主流券的盘中低点或在早盘均已出现。

美国劳工部周五指出，3月非农就业岗位增加19.2万个，预估为增加20.0万个。

美国公债收益率周五下滑，此前美国公布的3月就业报告略逊预期，中期公债收益率跌幅最大，因对美国联邦储备理事会(FED/美联储)提前升息的担忧缓解。指标10年期公债价格 涨16/32，收益率报2.73%，周四尾盘为2.79%。

预估指标公债主要交投区间：

* 五年公债103/4 ：1.085-1.10%

* 10年公债103/6 ：1.575-1.59%

本地时间10:11时最新报价：

* 五年公债103/4殖利率跌3.14基点报1.0920%。

* 10年公债103/6殖利率跌2.40基点报1.5800%。

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