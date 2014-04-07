马航事件：部分搜索飞机与船只赶往中方接收到脉冲信号的海域

路透悉尼/珀斯4月7日 - 在印度洋搜寻失联马航班机的部分飞机和船只，周一赶往中国船只周末接收到脉冲信号的水域。接收到信号让外界期待能够找到失联飞机的黑匣子。

失联客机的黑匣子配备的定位信标所发脉冲信号频率与中国船只接收到的信号频率一致，但客机失联一个月后，定位信标的电池电量可能即将耗尽。

“电池寿命即将耗尽，我们的时间不多了，”协调搜索行动的澳洲机构负责人、退休空军将领Angus Houston周日在记者会上表示。

黑匣子记录着飞机驾驶舱的各项数据，或许能揭示飞机失联的真相。

中国巡逻船海巡01号在周五和周六两次报告接收到37.5千赫兹频率的脉冲信号，与MH370航班的飞行记录器发送的信号频率一致。