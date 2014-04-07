台湾汇市：台币盘初实质交易小幅走升，跟随韩元的涨势

台湾债市：五年券发行前交易殖利率早盘狭幅整理，静待标债变数厘清
路透台北4月17日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周一早盘暂在0.72%附近狭幅整理，交投较显清淡，静待明日标债变数厘清。
路透台北4月7日 - 台币兑美元 周一早盘实质交易走升。交易员表示，因韩元在清明节假期续升，台币盘初跟进补涨，不过30.20大关近在眼前，令台币多方追价审慎。
交易员表示，早盘见外资稍有汇入，不过进口商也逢低承接美元。台币后市如何，还是要看外资汇入的动能，若仍持续流入不止，也不能排除台币有升破30.20的机会。
〞就是跟着韩元升，不过到了30.20，应该要买美元，毕竟这里(美元)有明显支撑。" 一位外商银行交易员表示。
他们表示，台湾反服贸学运出现重要转折，有机会和平落幕。不过两岸服务贸易协议是否因此延宕生效，还要观察，短期应不至影响外资的动向。
交易员预估，今日实质交易区间暂看30.20-30.26。早盘台币兑美元的实质成交区间主要在30.238-30.249，上日台币实质交易区间主要在30.260-30.310。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，一个月期美元/台币盘初折价幅度略为扩大；一个月远汇报价 早盘在30.189/30.205左右，上日纽约盘收在30.175。
本地时间10:24，台股跌0.33%报8,859.25点;韩元兑美元 走升，报1,052.4，上日当地收盘报1,053.5。
交易员预测今日集中交易区间：
* 30.20-30.26
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