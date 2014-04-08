主要国家经济指标预测--4月8日****

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差处于下行趋势，因供应过剩
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透4月8日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月8日(二) 0130 澳洲国民银行(NAB)企业现况指数 3月 -- 0 企业信心指数 -- 正7 0500 日本服务业景气判断指数 3月 -- 53.0 0545 瑞士未经调整的失业率 3月 3.3% 3.5% 经调整的失业率 3.2% 3.2% 0645 法国预算收支(亿欧元) 2月 -- 赤字127 0645 法国贸易收支(亿欧元) 2月 -- 逆差57 进口(亿欧元) -- 420 出口(亿欧元) -- 363 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 2月 -- +0.3% 0830 英国工业生产(较前月) 2月 +0.3% +0.1% (较上年同期) +2.2% +2.9% 制造业产出(较前月) +0.3% +0.4% (较上年同期) +3.1% +3.3% 1130 美国NFIB小企业信心指数 3月 -- 91.40 1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 4月5日当周 -- +3.6% 1215 加拿大房屋开工年率(万户) 3月 19.10 19.21 1230 加拿大建筑许可(较前月) 2月 -2.7% +8.5% 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 4月5日当周 -- +2.3% 2245 新西兰电子卡零售销售(较上月) 3月 -- +0.9% (较上年同期) -- +5.7% 2300 韩国失业率 3月 -- 3.9% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 4月6日(日) 2350 日本外汇储备(亿美元) 3月 12,793.46 -- 4月7日(一) 0130 澳洲ANZ报纸招聘广告 3月 +4.5% -- 网络招聘广告 +1.3% -- 0500 日本同时指标(较前月) 2月 -1.8 -- 领先指标(较前月) -4.6 -- 0600 德国工业生产 2月 +0.4% +0.2% 0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 3月 +0.4% +0.2% (较上年同期) 持平 -0.1% 0800 意大利公共赤字/GDP之比 第四季 1.1% -- 0830 欧元区Sentix投资者信心指数 4月 14.1 14.2 1900 美国消费者信贷(亿美元) 2月 增加164.9 增加140.9 2350 日本未经季节调整经常账(亿日圆) 2月 盈余6,127 盈余6,280(完)
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。
路透4月17日 - 多数东南亚股市周一收低，对海外地缘政治风险的担忧推动投资者转向避险资产；新加坡股市下跌1%。 围绕朝鲜问题及即将举行的法国大选的疑虑，已经挫伤全球投资者信心，而美国经济数据疲弱，又进一步打击了市场人气。 尽管今日稍早出炉的中国多项经济数据好于预期，但仍未能激发起投资者的热情。中国近期公布了一系列良好数据，投资者已经变得比较乐观。 相似的是，新加坡强劲的3月出口数据并未提振上周金管局审慎论调 所造成的低迷人气。 新加坡股市 下跌近1%至3月底以来最低，由工业及金融股领跌 。 星展集团 及华侨银行下跌约1%。 棕榈树种植业者Golden Agri-Resources 跌幅最大。 泰国股市 收低0.9%，受能源及工业股拖累。 “在泰国股市扮演重要角色的机构投资人转为净买入，但我认为外部 方面的许多考量打压买气，”Phillip Securities策略师Teerada Cha