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亚洲 | 2014年 4月 8日 星期二 08:00 BJT

****主要国家经济指标预测--4月8日****

路透4月8日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：
       
    GMT时间  经济指标/活动                            公布时段       预估值       前值
    4月8日(二)
    0130  澳洲国民银行(NAB)企业现况指数                  3月             --           0
                           企业信心指数                                  --         正7
    0500  日本服务业景气判断指数                         3月             --        53.0    
    0545  瑞士未经调整的失业率                           3月           3.3%        3.5%
              经调整的失业率                                           3.2%        3.2%
    0645  法国预算收支(亿欧元)                           2月             --     赤字127
    0645  法国贸易收支(亿欧元)                           2月             --      逆差57
              进口(亿欧元)                                               --         420
              出口(亿欧元)                                               --         363
    0715  瑞士零售销售(较上年同期)                       2月             --       +0.3%
    0830  英国工业生产(较前月)                           2月          +0.3%       +0.1%
                  (较上年同期)                                        +2.2%       +2.9%
              制造业产出(较前月)                                      +0.3%       +0.4%
                    (较上年同期)                                      +3.1%       +3.3%
    1130  美国NFIB小企业信心指数                         3月             --       91.40
    1145  美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)             4月5日当周         --       +3.6%
    1215  加拿大房屋开工年率(万户)                       3月          19.10       19.21
    1230  加拿大建筑许可(较前月)                         2月          -2.7%       +8.5%
    1255  美国Redbook连锁店销售(较上年同期)           4月5日当周         --       +2.3%
    2245  新西兰电子卡零售销售(较上月)                   3月             --       +0.9%
                              (较上年同期)                               --       +5.7%
    2300  韩国失业率                                     3月             --        3.9% 
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：    
  
    GMT时间   经济指标/活动                            公布时段        现值      预估值
    4月6日(日)
    2350  日本外汇储备(亿美元)                           3月      12,793.46          --      
    
    4月7日(一)
    0130  澳洲ANZ报纸招聘广告                            3月          +4.5%          --       
                 网络招聘广告                                         +1.3%          --       
    0500  日本同时指标(较前月)                           2月           -1.8          --        
              领先指标(较前月)                                         -4.6          --       
    0600  德国工业生产                                   2月          +0.4%       +0.2%       
    0715  瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月)                3月          +0.4%       +0.2%       
                             (较上年同期)                              持平       -0.1%       
    0800  意大利公共赤字/GDP之比                       第四季          1.1%          --        
    0830  欧元区Sentix投资者信心指数                     4月           14.1        14.2        
    1900  美国消费者信贷(亿美元)                         2月      增加164.9   增加140.9     
    2350  日本未经季节调整经常账(亿日圆)                 2月      盈余6,127   盈余6,280(完)
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