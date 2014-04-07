《全球市场》日本股市下跌，其他市场受美国就业数据利好提振

台湾债市：五年券发行前交易殖利率早盘狭幅整理，静待标债变数厘清
路透台北4月17日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周一早盘暂在0.72%附近狭幅整理，交投较显清淡，静待明日标债变数厘清。
只是采取额外行动的可能性，就已经将欧洲的公债收益率大幅推低，西班牙五年期公债收益率为2007年以来首次低于美债收益率。
这进而打压欧元，欧元兑美元 周一报1.3699美元，周五时创下五周低位1.3671。这协助美元指数 升至80.421。
周一亚洲重要经济数据不多，但日本央行周二结束的政策会议将受到密切关注，以从中研判决策者是否会考虑扩大资产买进计划。
在大宗商品市场，金价 在周五反弹1.2%后，持稳在每盎司1,303.05。
油价下跌，此前占领四个东部石油港口的利比亚反抗势力已与政府在周日达成协议，将逐步结束其长达八个月的石油封锁。
布兰特原油期货 周一下跌0.81美元至每桶105.91美元，美国原油期货 下跌0.26美元至100.88美元。(完) (编译/审校 石冠兰/于春红/王翔琼/张若琪/戴素萍/张荻/杜明霞/高琦/侯向明)
路透台北4月17日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周一早盘暂在0.72%附近狭幅整理，交投较显清淡，静待明日标债变数厘清。
路透北京4月17日 - 以下是中国国家统计局最新公布的题为“2017年1-3月份全国房地产开发投资和销售情况”的新闻稿全文：
路透4月17日 - 受困铝业生厂商中国宏桥集团去年6月的7亿美元联贷获得债权银行豁免，让该公司有更多时间公布财报，股票也可以继续停牌。