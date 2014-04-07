《全球市场》日本股市下跌，其他市场受美国就业数据利好提振

只是采取额外行动的可能性，就已经将欧洲的公债收益率大幅推低，西班牙五年期公债收益率为2007年以来首次低于美债收益率。

这进而打压欧元，欧元兑美元 周一报1.3699美元，周五时创下五周低位1.3671。这协助美元指数 升至80.421。

周一亚洲重要经济数据不多，但日本央行周二结束的政策会议将受到密切关注，以从中研判决策者是否会考虑扩大资产买进计划。

在大宗商品市场，金价 在周五反弹1.2%后，持稳在每盎司1,303.05。

油价下跌，此前占领四个东部石油港口的利比亚反抗势力已与政府在周日达成协议，将逐步结束其长达八个月的石油封锁。