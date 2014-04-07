台湾债市：RP利率带有下行压力，月初市场资金持在高位

路透台北4月7日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周一大致稳定但带有下行压力。其中证券商与投信承作的公司债RP利率已见少量成交在0.64%，突破0.65%的整数关卡，但尚不是主要交投的利率水准。

市场人士指出，依过往经验，月初市场资金水位相对高涨，要调整利率较为容易，但今日部分证券商尝试调低利率仍遭遇投信及寿险的强力抗拒，令突破低位的成交仍在少数。不过证券商指出，今日已取得突破口，接下来只要资金情势依旧宽松，就有机会说服客户往低位利率靠拢。

〞今天到0.64%以后，短线要再下去也不太可能，就看成交的量能不能增多。〞一位证券商交易员表示。

另一位票券商交易员则指出，本周票券商资金缺口依旧不大，由于上半月市场的资金水位预料不会有太大变化，本周票券商与投信、寿险成交的利率可望维持在现有水准。

证券商10天内公债的附买回利率成交区间仍以0.55-0.56%为主；30天内公司债RP利率主要交投在0.65%，大区间在0.64-0.66%，上日大区间在0.65-0.66%。

主要大型票券商10天内公债附买回利率成交在0.45-0.50%，与上日相同，极短天期公债附买回利率落在0.40-0.45%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.57%，极短天期公司债附买回利率则在0.46-0.48%，也与上日相同。