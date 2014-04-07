《分析》黑池交易的危害可能甚于高频交易

毋庸置疑，美国市场的交易成本较低，散户投资者的交易成本要比20年前便宜。但据瑞士信贷2月20日公布的一份报告，美国和全球交易成本过去两年实际一直在上升。这可能意味着，投资者不再像以前那样享受场外交易的优惠待遇。

**交易机密性**

场外交易带来的一个主要隐忧就是，进行内部化交易和提供黑池交易的经纪商在执行交易前不向市场提供任何数据。而在交易商，下单时股票价格是经过调整的，每个有数据接口的投资者都可以看到。

黑池交易只在交易发生后才公布数据，在那个阶段，有关交易的信息对价格几乎没什么影响。

黑池最初由机构创立，其目的是为了防止大宗股票交易对市场产生巨大影响。如果下单购买100万股股票，交易另一端的投资者可能迅速提高价格，那么原始投资者购股成本可能会轻易超过预期。

但目前许多交易都不是那样庞大，黑池交易中单子的平均规模已经萎缩到200股左右，与公开交易所水准相当。

“越来越多的交易在场外进行这种趋势有可能带来成本，”CFA的Preece表示。

Lewis在新作《Flash Boys》中把新的交易平台IEX看作是更公平的交易场所。IEX的目标是在成交量扩大时变成一个交易所，但目前还是一个黑池。其平均定单规模为750股左右。

“如果这种转变对场外市场来说太恶劣，那么没有公开交易所可以竞价，”IEX执行长Brad Katsuyama表示。“我不确定我们是否必然处于不平衡状态，”他说。

Preece去年1月公布的一份对场外交易研究显示，一旦特定安全交易中有一半以上的交易是在黑池完成，那么就很难为这种安全性合理定价。墨尔本大学的Carole Comerton-Forde和Talis Putnins进行的一份研究显示，当安全场外交易只超过10%，那么就有可能开始腐蚀价格发现过程。

近几年加拿大和澳洲监管机构已经采取措施抑制黑池交易增长，比如，他们要求场外交易的最小规模，或者有比公开交易所更优惠的价格。欧洲和香港当局也在考虑类似规则。

“观察美国和其他市场的一些趋势，发现加拿大黑池交易活动增长缓慢，我们觉得我们需要实施一些极为重要的规则，”加拿大投资监管机构市场监管部主管Wendy Rudd表示。(完)