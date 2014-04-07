《MAGUIRE专栏》中粮集团并购交易，威胁农产品四大粮商

综合以上因素，这应会促成南美油籽及谷物对中国及邻近国家未来几年的出口量稳定成长。

虽然这未必代表北美出口量会减少，因为在可预见的未来，所有地区的需求预料将持续成长，但中国采购重心往南美倾斜，确实更加凸显出主要农产品出口商未来必须在其他地区开发及扩展市场.

中国占美国各项农产品出口比重图表 link.reuters.com/pez28v

**受创程度不一**

虽然四大贸易商在产地及消费市场方面都拥有全球性布局，但面对中粮集团崛起的威胁，各家应对的条件优劣还是有所差别。

乍看之下，由于嘉吉分布全球市场的庞大规模，如果中国需求有所下滑，它似乎是最有能力抵御的。

但实际上，以营运曝险而言，路易达孚或许分散得更平均，因为嘉吉业务重点放在谷物及肉类产品生产，因此如果中国的蛋白质需求有所减弱，嘉吉可能比路易达孚更容易受到冲击。路易达孚也是柑橘产品的大型供应商。

邦吉在大豆领域占有主导地位，而中国又是全球最大的大豆进口国及消费国，因此如果中国采购模式出现重大转变，邦吉也很可能大受打击。

但ADM有可能是其中受创最深的，ADM去年企图收购澳洲GrainCorp ，以扩大业务分布的地理范围，但收购失利，公司业务目前仍然偏重于美洲，美国的比重尤其偏高。

此外，在四大贸易商之中，ADM与玉米市场的关连性最高，股价明显与美国玉米出口及价格走势亦步亦趋--玉米需求强劲时，股价上扬，玉米消费及出口减弱时，股价走疲。

ADM股价与美国玉米出口走势对照图 link.reuters.com/qez28v

尽管中国努力朝粮食生产自给自足的方向前进，但在过去几年仍是玉米进口大国，在2012年美国乾旱时，中国提高玉米进口量，促成了玉米价格飙涨。

不过现在中国入股的两家公司，与作物农户的密切合作关系主要是在美国以外地区，因此很可能中国作物采购就算没有整个转移阵地，至少也会转移给其他公司。