澳新汇市：澳元和新西兰元兑美元与欧元持守在近期高点附近

台湾债市：五年券发行前交易殖利率早盘狭幅整理，静待标债变数厘清
路透台北4月17日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周一早盘暂在0.72%附近狭幅整理，交投较显清淡，静待明日标债变数厘清。
澳洲官方3月就业数据将在周四公布，预估中值为就业人数温和增长5,000人，2月时为意外大增4.73万人。3月失业率料持稳在6.0%。
澳元兑欧元 守住涨幅，欧元因预期欧洲央行将进一步放松政策而普遍走低。
欧元报1.4747澳元，周五时曾跌至四个月低点1.4689。欧元自1月高点以来已经下跌0.11澳元。欧元兑新西兰元 报1.5914，3月底时曾触及10个月低点1.5755新西兰元。
新西兰元兑美元 小涨至盘中高点0.8616美元，更加远离上周所及的两周低点0.8515。本月初创下的两年半高点0.8702仍举目在望。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 高琦/李婷仪 审校 杜明霞/王兴亚)
路透台北4月17日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周一早盘暂在0.72%附近狭幅整理，交投较显清淡，静待明日标债变数厘清。
路透北京4月17日 - 以下是中国国家统计局最新公布的题为“2017年1-3月份全国房地产开发投资和销售情况”的新闻稿全文：
路透4月17日 - 受困铝业生厂商中国宏桥集团去年6月的7亿美元联贷获得债权银行豁免，让该公司有更多时间公布财报，股票也可以继续停牌。