澳新汇市：澳元和新西兰元兑美元与欧元持守在近期高点附近

澳洲官方3月就业数据将在周四公布，预估中值为就业人数温和增长5,000人，2月时为意外大增4.73万人。3月失业率料持稳在6.0%。

澳元兑欧元 守住涨幅，欧元因预期欧洲央行将进一步放松政策而普遍走低。

欧元报1.4747澳元，周五时曾跌至四个月低点1.4689。欧元自1月高点以来已经下跌0.11澳元。欧元兑新西兰元 报1.5914，3月底时曾触及10个月低点1.5755新西兰元。

新西兰元兑美元 小涨至盘中高点0.8616美元，更加远离上周所及的两周低点0.8515。本月初创下的两年半高点0.8702仍举目在望。(完)

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